Sătui de prețurile extrem de mari ale memoriilor RAM, unii consumatori se orientează spre plăci de bază și procesoare foarte vechi cu RAM DDR3

Scumpirile mari și extrem de rapide ale memoriilor îi fac pe mulți să amâne upgrade-urile sau achiziția unui PC, însă, de nevoie, unii au ajuns să se orienteze spre platformele foarte vechi, din perioada 2007 – 2010, pentru a avea un PC funcțional. Astfel de configurații mai sunt disponibile doar pe piața second hand, toate componentele fiind scoase de foarte mult timp din fabricație, însă vestea bună e că prețurile sunt foarte accesibile. De cele mai multe ori, componentele provin de la vânzători din China care le recondiționează, testează și le vând în kit-uri complete cu placă de bază, procesor și memorii RAM DDR3.

Unii vânzători au devenit și mai creativi și au reușit să convertească unele modele de plăci de bază de la DDR4 la DDR3. De exemplu, pe marketplace-urile din China pot fi găsite acum mai multe modele de plăci de bază HEDT cu chipset X99 și suport pentru memorii DDR3 în configurație quad-channel și capacitate de până la 128 GB. În mod normal, plăcile de bază din această generație sunt compatibile doar cu memorii DDR4, însă, cumva, chinezii au reușit să le adapteze pentru standardul DDR3. Până acum, nimeni de pe forumurile de discuții internaționale nu a raportat performanța acestor configurații și dacă sunt sau nu stabile, însă, având în vedere cererea tot mai mare pentru astfel de plăci de bază și memorii RAM DDR3, e doar o chestiune de timp până ce vom afla cum se comportă.

La cum se prezintă situația din piață, sunt șanse mici ca prețurile să revină la normal în următorii doi ani, iar configurațiile vechi, prevăzute cu memorii DDR3, ar putea fi tot mai des întâlnite.

Via Techspot