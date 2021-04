Cyberpunk 2077 a generat venituri record pentru CD Projekt

Cyberpunk 2077 este exemplul viu a ce poate face hype-ul si renumele dezvoltatorului. Bineinteles ca nu este singurul de acest gen, Mass Effect Andromeda, Anthem sau chiar recentul Outriders toate au intampinat probleme majore la lansare.

Cyberpunk 2077 insa, in ciuda tuturor problemelor, al fizicii inexistente pus in comparatie chiar cu GTA IV care a fost lansat in urma cu mai bine de 10 ani, a retragerii de pe Playstation Store si a procesului intentat de actionarii CD Projekt impotriva dezvoltatorilor, a fost mult mai profitabil decat The Witcher 3, joc considerat unul dintre cele mai bune ale tuturor timpurilor.

Astfel, in 2020 veniturile din vanzari au atins suma de 562 milioane $, comparativ cu 2015 cand a fost lansat The Witcher 3, iar suma a fost de 210 milioane $. Profitul net a fost de 303 milioane $, de 3 ori mai mare ca cel din 2015.

Cyberpunk 2077 continua sa primeasca patch-uri si hotfix-uri care sa-i imbunatateasca stabilitatea si sa-i elimine din probleme. Momentan este la versiunea 1.2 si desi varianta de Playstation 4 a devenit intr-un final jucabila, CD Projekt mai are mult de munca pentru a-l aduce la stadiu de joc finisat si pentru a-si recastiga fanii.

Sa speram ca cifrele acestea ii vor incuraja si motiva sa continue suportul pentru acesta.

[sursa]