Ce placi video putem cumpara in 2021?

Daca printr-o minune gasim stocuri la placi video, ce cumparam? Nu as fi vrut sa deschid un subiect atat de sensibil, dar consider ca este interesant si merita sa vorbim despre ce ofera AMD si Nvidia pentru 2021.

Exista o criza mondiala si fabricile de semiconductori produc mult mai putin decat inainte. Stiti si voi cine este vinovatul. Sunt afectate multe domenii, inclusiv cel auto. Din pacate nu avem ce sa facem. Dar pana trece criza si revin stocurile haideti sa vorbim despre AMD si Nvidia. Ce ofera cei doi giganti pentru anul 2021?

AMD

Voi incepe cu AMD. Desi nu am testat nici o placa video din noua generatie RX 6000, placile video par sa fie foarte apreciate si au in general un raport pret-performanta foarte bun. Sunt mai ieftine decat modelele Nvidia (teoretic) si diferenta de performanta este doar un pic mai slaba, fapt pentru care acestea sunt alese de multe ori in detrimentul companiei verzi.

AMD are cu se lauda in 2021. Au adus arhitectura inovatoare RDNA 2 dar si alte tehnologii interesante care pun probleme rivalilor. AMD a introdus inclusiv Ray Tracing pe placile lor video.

AMD ofera prin seria RX 6000 numeroare functii si tehnologii. Infinity Cache, o memorie cache de ultima generatie ofera o latime de banda mai rapida de pana la 2.5 ori fata de o arhitectura traditionala, la acelasi nivel de consum.

Smart Acces Memory amplifica combo-ul dintre un procesor AMD din seria Ryzen 5000 sau 3000 cu o placa video AMD. Daca placa de baza are chispet din seria 500, atunci primiti un spor de performanta de 16%. Tare!

DirectX Raytracing este raspunsul companiei rosii pentru Nvidia Ray Tracing, tehnologia revolutionara care ar putea schimba in viitorul grafica din jocuri. Deja o schimba, dar am incredere ca se poate mai bine de atat. Placile video AMD bazate pe arhitectura RDNA 2 sunt optimizare pentru a oferi efecte de lumina, umbre si reflexii in timp real, iar cand sunt asociate cu AMD FidelityFX ofera cea mai buna claritate chiar si pentru cele mai mici detalii. AMD spune ca a gasit un echilibru intre performanta si calitate.

Tehnologia Freesync Premium si Premium Pro identifica display-urile care ofera cele mai bune rate de refresh si cea mai cursiva experienta de gaming.

Modelele pe care AMD le ofera sunt: RX5500 XT, RX5600 XT, RX5700, RX5700XT, RX6700 XT, RX6800, RX6800XT, RX6900XT. Aceste modele sunt lansate pentru a rivaliza cu seria RTX 30 de la Nvidia.

In prezent doar RX 6700XT se afla in stoc si un singur model de RX 6900XT. Ideea era, repet, de ce ofera fiecare producator in parte. AMD are propriile tehnologii, dar nu le-am testat sa stim cum functioneaza. Mi-ar placea sa vad o placa video AMD cu Raytracing.

Nvidia

Pe de alta parte, Nvidia a lovit puternic anul acesta cu seria RTX 30. Este poate cea mai buna serie lansata de ei vreodata si daca preturile ramaneau cele de la lansare atunci vanzarile ar fi fost uriase.

Nvidia a prezentat in 2020 seria RTX 30 si ne-a impresionat inca de atunci. Preturi foarte bune si performante uriase fata de generatia RTX 20. Este ceva ce nu am mai vazut pana acum, adica o performanta foarte mare de la o generatie la alta.

Nvidia ofera in continuare cea mai buna implementare de Ray Tracing. Este de la sine inteles, tehnologia are cativa ani pe piata si se tot lucreaza la ea. AMD este la prima incercare.

Tot Nvidia are celebrul DLSS care te ajuta sa te joci cu mai multe cadre pe secunda. AMD nu are asa ceva si personal mi se pare un mare minus. Tehnologia DLSS este foarte misto daca nu ai un calculator foarte puternic.

De asemenea, Nvidia ofera o performanta generala mai mare fata de AMD. De exemplu, daca ar fi sa comparam in mod direct doua placi video, sa zicem RTX 3070 cu RX 6700XT, atunci o sa vedem ca performanta oferita de placa Nvidia este mai mare cu cateva procente. In general.

De aici apare si o diferenta de pret, insa cine cauta performanta de top va alege clar Nvidia fara sa se uite la buget.

Tot Nvidia mai are ceva ce AMD nu are. Tehnologia Reflex despre care v-am vorbit AICI. Am observat ca in ultima vreme verzisorii mizeaza pe tehnologii noi, cauta sa le dezvolte si vin cu solutii interesante cu fiecare lansare noua. Faptul ca Nvidia incearca sa ofere tot timpul ceva nou inseamna ca angajatii isi fac treaba.

Concluzie

Daca ar fi sa gasiti stocuri, ce placa video v-ati cumpara si de ce? Personal vad un avantaj pentru Nvidia. Update-uri constante, tehnologii noi care functioneaza si performanta reala fata de generatiile anterioare.

AMD se bucura in continuare de un raport pret-calitate bun, dar nu au inovat. Din pacate nu putem face o comparatie reale intre modelele din acelasi segment de pret. Nu avem nici preturi si nici modele disponibile.

Eu detin un RTX 3070 si pot spune ca sunt extrem de multumit de placa asta. Nu am gasit nici un joc care sa-i puna probleme, este silentioasa, rece si in versiunea Founder arata si bine.