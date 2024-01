Dacia Duster 2024 porneste de la 18.800 euro si cea mai scumpa versiune costa 26.650 euro

Dacia Duster 2024 are preturile oficiale si masina poate fi comandata chiar de astazi. Cine doreste o poate rezerva online in versiunea Extrem, in orice varianta de motorizare, fiind momentan doar 200 de unitati disponibile.

Preturile sunt dupa cum urmeaza:

Echiparea Essential

Motorizare ECO-G 1 litru 100CP pe benzina/GPL – 18.800 euro

Echipare Expression

ECO-G 100 – 20.000 euro

TCe 1.2 130CP 4×2 – 21.600 euro

TCe 1.2 130CP 4×4 – 23.800 euro

Hybrid 1.6 140CP 4×2 – 25.150 euro

Echiparea Journey

ECO-G 100 – 21.500 euro

TCe 1.2 130CP 4×2 – 23.100 euro

TCe 1.2 130CP 4×4 – 25.300 euro

Hybrid 1.6 140CP 4×2 – 26.650 euro

Echiparea Extreme

ECO-G 100 – 21.500 euro

TCe 1.2 130CP 4×2 – 23.100 euro

TCe 1.2 130CP 4×4 – 25.300 euro

Hybrid 1.6 140CP 4×2 – 26.650 euro

Daca nu stiti motorizarile, ECO-G este un motor de 1 litru, 3 pistoane, care dezvolta 100CP si care functioneaza si pe benzina si pe gaz. Este un motor economic ideal pentru flote sau pentru naveta. Ma bucur ca il poti cumpara si in versiunea de echipare Extreme, o sa rupa.

TCe 130 este un motor mild-hibrid de 1.2 care dezvolta 130CP. Are un sistem mild-hibrid pe 48V si este oferit doar cu cutie manuala in 6 trepte si este singura motorizare care poate fi echipata cu tractiune 4×4.

Ultima motorizare este hibridul de 1.6 care dezvolta 140 de cai si vine doar cu cutie automata fara ambreiaj. Este aceeasi motorizare de pe Jogger si este un hibrid veritabil, adica masina va putea circula in regim full electric prin oras la viteze reduse sau cand esti bara la bara. Motorul termic va incarca bateria, iar Dacia spune ca masina va putea cirucla 80% pe electric in oras si va reduce consumul de carburant cu 40%.

Ca minusuri pot reclama lipsa unei transmisii automate si pe celelalte motorizari si lipsa unei tractiuni 4×4 si pe alte motorizari in afara de TCe 130. Preturile sunt mult mai mari fata de ce eram noi obisnuiti, dar chiar si asa Duster ramane cel mai accesibil SUV din segment.