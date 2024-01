Licenta de Windows 10 este 13 euro redusa cu 91% pe Goodoffer24

Suntem în sfârșit în 2024, iar Goodoffer24.com a decis să înceapă cu dreptul noul an, oferind reduceri de până la 91% la Windows 10 și Office. Puteți achiziționa o licență Windows 10, care poate fi actualizată gratuit la Windows 11, pentru doar 13 euro. Dacă vreti o licenta de Windows 11, nu ratați oferta dedicată pentru doar 19 euro. Nu lipsesc nici ofertele la Office, cu versiunea 2016 la doar 24 de euro. Aveti mai jos linkurile necesare, iar pentru un extra discount folositi codul de reducere ARE pentru a obține o reducere de 30%.

Foloseste codul ARE pentru 30% discount la urmatoarele produse:

Folositi codul de reducere in cos dupa ce ati bagat licentele. Aveti o sectiune speciale asa cum vedeti in poze si primiti 30% discount. Dupa care primiti cheia in contul vostru la cateva secunde de la plata.

La final trebuie doar sa activati licenta din setarile de la Windows. Exact ca in poza de mai jos.