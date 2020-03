Dacia Spring Electric lansata oficial: specificatii, poze, pret

Dacia Spring electric a fost lansata astazi oficial si, asa cum am banuit inca de la inceput, este bazata pe Renault K-Ze, modelul produs si comercializat deocamdata doar in China si Coreea.

Capacitatea bateriei va fi de 26.8 kWh iar aceasta va alimenta un motor electric de 45 CP care ofera o viteza maxima de 105 Km/h. Autonomia estimata este de 200 Km in ciclu WLTP – 57% urban, 25% suburban, 18% autostrada.

Dacia Spring va avea 4 locuri si este o masina destinata in special orasului, asta si datorita micilor dimensiuni care o duc undeva sub Dacia Sandero.

Inca nu avem date oficiale referitoare la pret, insa acesta s-ar parea ca va fi undeva la 15000 Euro inainte de reduceri si subventii, adica in Romania ar putea ajunge sa coste sub un Sandero sau un Logan prin programul Rabla Plus. Livrarile vor incepe in 2021 .

Pe masura ce apar informatii noi vom actualiza acest articol