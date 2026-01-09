Dacia face legea în deșert: Sandriders se bat la baionetă pentru titlu la Dakar

Uitați de Loganul alb și prăfuit din parcare sau de Dusterul de weekend al vecinului!

Dacia a ajuns în Arabia Saudită și nu a venit să facă rodajul, ci să le dea cu tifla coloșilor cu bugete nelimitate. Echipa Dacia Sandriders are un debut absolut fabulos în „iadul” de la Dakar, demonstrând că „low cost” poate însemna și „high performance” când ai volanul potrivit. Bine, volanul, șoferul, tehnicienii, anvelopele și designerii potriviți!

După primele etape de foc, Nasser Al-Attiyah, „prințul deșertului”, a tras de bestia Sandrider până a dus-o direct în coasta liderilor, câștigând etape și arătând că mașina românească (bine, cu puțin ajutor britanic de la Prodrive) este fiabilă ca un tanc și rapidă ca o rachetă. Nici legendarul Sébastien Loeb nu stă degeaba, ținând ritmul într-o cursă de uzură unde Toyota și Mini se chinuie să țină pasul cu ritmul impus de noii veniți.

Practic, Dacia a transformat glumele de pe internet în trofee de etapă. Într-o competiție unde un singur amortizor costă cât o mașină de serie, Sandriders demonstrează că 2026 ar putea fi anul în care brandul de la Mioveni scrie istorie mondială, nu doar europeană. Rămâne de văzut dacă dunele vor fi blânde până la final, dar un lucru e clar: Dacia mușcă tare din podium!

Dar, hei, nu mai producem nimic, nu mai scoatem branduri prin lume. nu mai suntem ce am fost…

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