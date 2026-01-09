Zeekr 7GT: „Racheta” chinezească care se încarcă mai repede decât îți termini tu espresso-ul doppio

Dacă credeați că invazia electricelor chinezești s-a domolit, mai gândiți-vă o dată. Cei de la Zeekr (brandul premium al grupului Geely, verișorii mai bogați ai lui Volvo 😛 ) au tras prelata de pe noul lor model, 7GT, chiar la Salonul Auto de la Bruxelles.

Mesajul e clar: tehnologie Made in China, dar cu maniere și design de „Bătrânul Continent”, ca să nu se sperie clientul european obișnuit cu rafinamentul.

O mașină care nu are răbdare: 0-100 km/h în 3 secunde și „plinul” în 13 minute

Zeekr 7GT nu e doar o altă mașină electrică desenată în Photoshop. E o bestie pe arhitectură de 800V care promite să elimine „angoisa autonomiei” prin viteză brută – și la roată, și la priză:

Viteza de încărcare: Dacă găsești o stație de 480 kW (succes în România!), bateria sare de la 10% la 80% în doar 13 minute. Practic, abia apuci să-ți iei o cafea și să te plângi de prețul curentului, că trebuie să pleci.

Accelerație: 3,3 secunde până la sută. Asta înseamnă că la semafor lașii în urmă cam orice, inclusiv bunul simț.

Autonomie: 10 minute de încărcare îți dau 340 km de drum. Nu e rău deloc.

Interiorul: cinematograf pe parbriz

Chinezii știu că ne plac ecranele, așa că au pus un Head-Up Display cu realitate augmentată de 35,5 inci. Da, ați citit bine. Practic, ai un televizor proiectat pe parbriz care îți spune pe unde să o iei, ca să nu fii nevoit să te uiți la drumul real (glumim, ochii la drum!). Totul e completat de un instrumentar digital de 13 inci și o sumedenie de gadgeturi care fac mașina să pară un smartphone pe roți.

De toate pentru toți: GT, dar și cort de camping

Producătorul insistă că 7GT e „cameleonul” perfect. Vrei să fugi pe serpentine? Ai mod Sport și șasiu calibrat de ingineri europeni (probabil furați de la branduri germane). Vrei să mergi la munte? Ai „Camping Mode”, trapă de schiuri și spațiu pentru 5 oameni. Ai nevoie să tractezi o rulotă? Se rezolvă.

Cine știe, poate schimbă Alex Samurai-ul cu 7GT. 🙂

În loc de concluzie

Cu 640.000 de mașini vândute deja global, Zeekr nu se joacă. 7GT este vârful lor de lance pentru a cuceri Europa în 2026, oferind o combinație letală: performanțe de supercar, încărcare de Formula 1 și promisiunea că, deși scrie „Made in China” pe baterie, sufletul mașinii vorbește fluent „europeană”.