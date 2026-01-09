Italia „arde” Cloudflare: amendă de 14 milioane € pentru că protejează pirații

Se pare că în Italia, „La Dolce Vita” nu include și streaming-ul ilegal de meciuri, iar autoritățile au decis să lovească acolo unde doare mai tare: în portofelul giganților tech.

Cloudflare tocmai a încasat o amendă record de 14,2 milioane de euro de la AGCOM (arbitrul telecomunicațiilor din Italia), după ce a refuzat să se supună celebrului sistem „Piracy Shield”.

Motivul? Serviciul lor public de DNS, celebrul 1.1.1.1, pe care mulți îl folosim ca să „zburăm” pe net, a refuzat să blocheze site-urile de piraterie sportivă.

Italienii sunt obsedați de fotbal, iar platforma lor anti-piraterie, lansată în 2024, e setată să „vâneze” orice stream ilegal în timp record. Problema e că 70% dintre site-urile pirat se ascund în spatele infrastructurii Cloudflare. Când autoritățile le-au bătut la poartă în februarie 2025 cu ordinul de blocare, americanii au dat din umeri. Posibil să nici nu fi înțeles ăntrebările, pentru că la ei fotbalul e altfel decât la italieni. 🙂

Sursele ArenaIT ne spun că discuția avut următorul schimb de replici:

AGCOM: Am venit să vă somăm să filtrați streaming-ul de fotbal ilegal din Italia. Cloudflare: Fotbal? Dar italienii nu urmăresc fotbalul. AGCOM: Nu footbal, ci soccer..ș Cloudflare: A, certo! Dar, dacă începem să filtrăm DNS-ul global pentru Italia, stricăm internetul pentru miliarde de oameni și creștem latența. AGCOM: Mai puțină filozofie, mai multă cooperare. Poftim factura de 14 milioane!

Această amendă reprezintă 1% din veniturile globale ale Cloudflare și este un semnal de alarmă pentru tot internetul. Dacă Italia câștigă acest război, urmează la rând Google DNS și OpenDNS. Și, poate VOYO va avea mai mult succes să oprească cazurile de piraterie locală. 😛

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