Dacia a lansat Duster Pick-Up: utilitar cu cabină dublă și preț sub 26.000 euro

Dacia a lansat oficial în România noul model Duster Pick-Up, dezvoltat în parteneriat cu Romturingia.

Vehiculul este conceput pentru utilizare mixtă, fiind potrivit atât pentru transportul de persoane, cât și pentru materiale. Dispune de cabină dublă cu patru locuri și un spațiu de încărcare de până la 430 kg, cu acces facil printr-un oblon cu deschidere largă și sistem de acționare simplu. Bena are dimensiuni utile de 1.050 mm x 1.000 mm și include două șine metalice laterale cu patru inele de ancorare.

Interiorul oferă dotări practice, inclusiv o cotieră centrală pentru pasagerii din spate, disponibilă în premieră pe acest model. Duster Pick-Up vine în trei variante de echipare — Expression, Extreme și Journey — și două motorizări conforme cu norma Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4. Modelul este disponibil în șapte culori și poate fi achiziționat începând cu 17 septembrie, la un preț de pornire de 25.983 euro fără TVA.