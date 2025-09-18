Nothing Ear (3) ar putea transforma căștile în… walkie-talkie

Compania Nothing continuă să adauge funcții neobișnuite produselor sale, iar cel mai recent indiciu vine dintr-o imagine oficială care sugerează că noua carcasă pentru Nothing Ear (3) va include un „Super Microfon”.

Această componentă, amplasată pe partea laterală a carcasei, pare să fie legată de un buton etichetat „Talk”, ceea ce alimentează speculațiile privind o funcție de tip walkie-talkie.

Deși compania nu a oferit detalii tehnice complete, designul și mesajele promoționale sugerează că utilizatorii ar putea folosi căștile pentru comunicare directă, printr-un sistem push-to-talk. Rămâne de văzut ce aplicații vor fi compatibile cu această funcție și dacă va fi integrată nativ în ecosistemul Nothing sau va necesita aplicații externe.

Aceasta nu este prima dată când Nothing experimentează cu funcții neconvenționale. Carcasele anterioare au inclus elemente precum Smart Dial, iar designul transparent și interactiv al produselor a devenit o marcă distinctivă. Lansarea oficială a Nothing Ear (3) este programată pentru joi, când se așteaptă mai multe detalii despre specificații și funcționalități.

