Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre cum puteți obține un certificat de atestare a domiciliului, în format digital
Rezultate sondaj: La ce platforme de streaming video sunteți abonați?
Sondajul de marți: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?
Opinie nepopulară: Impozitul auto diferențiat e o măsură justă – nu ai dreptul să poluezi gratuit
Tot ce trebuie să știți despre cum a blocat tehnologia transferuri de fotbaliști
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Nothing Ear (3) ar putea transforma căștile în… walkie-talkie

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Compania Nothing continuă să adauge funcții neobișnuite produselor sale, iar cel mai recent indiciu vine dintr-o imagine oficială care sugerează că noua carcasă pentru Nothing Ear (3) va include un „Super Microfon”.

Această componentă, amplasată pe partea laterală a carcasei, pare să fie legată de un buton etichetat „Talk”, ceea ce alimentează speculațiile privind o funcție de tip walkie-talkie.

Deși compania nu a oferit detalii tehnice complete, designul și mesajele promoționale sugerează că utilizatorii ar putea folosi căștile pentru comunicare directă, printr-un sistem push-to-talk. Rămâne de văzut ce aplicații vor fi compatibile cu această funcție și dacă va fi integrată nativ în ecosistemul Nothing sau va necesita aplicații externe.

Aceasta nu este prima dată când Nothing experimentează cu funcții neconvenționale. Carcasele anterioare au inclus elemente precum Smart Dial, iar designul transparent și interactiv al produselor a devenit o marcă distinctivă. Lansarea oficială a Nothing Ear (3) este programată pentru joi, când se așteaptă mai multe detalii despre specificații și funcționalități.

Sursa

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.