Tot ce trebuie să știți despre cum puteți obține un certificat de atestare a domiciliului, în format digital

V-am scris aici că mi-am fcut carte de identitate electronică (CEI) acum două luni, nu ar trebui să fie ceva nou.

Ei bine, m-am folosit deja de ea, chiar și pe post de document de călătorie, când am fost în Spania, în concediu. Doar că, fie la lucru, fie la băncile unde am conturi, a fost nevoie să fac dovada adresei de domiciliu.

Pentru cei care au aterizat recent pe plaiurile carpato-danubiano-pontice, sau care nu ascultă de înțelepciunea de pe Tik Tok, noul buletin românesc nu mai are adresa tipărită ci stocată în cip-ul cu care este dotat. Bine, dacă e să dăm crezare acelor minți luminate de pe rețelele de socializare, cip-ul e acolo ca să ne urmărească, să ne verifice, să ne controleze sau să ne inducă infertilitatea. Eu zic că e doar un motiv adițional să ne aliniem și noi la standardele europene și să nu mai schimbăm plasticul de câte ori schimbăm chiria. Bine, mai are avantajul că dimensiunea e mult redusă, similară cu cea a cardurilor bancare, fapt ce-l face mai ușor de păstat în portofele. Acum, alegeți voi varianta care vă place, eu doar vi le-am lăsat scrise. 🙂

Ei bine, revenind la situația mea, a fost nevoie să fac dovada că locuiesc undeva, nu stau pur și simplu pe drumuri și poduri. Aveam două variante, că a treia ieșea din discuție (aia cu jurat pe roșu la bancă sau la firmă că locuiesc acolo unde le zic eu):

mergeam la primărie să le cer un document

scoteam un extras CF online

foloseam metoda mai simplă, pe care o descriu mai jos

Ei bine, tot ce aveam de făcut pentru ultima variantă era să am la îndemână datele din noua carte de identitate sau din pașaport, un laptop și/sau un smartphone. De pe laptop sau smartphone am intrat pe acest link, unde m-am autentificat cu datele de logare de pe ghișeul.ro și să autorizez un card direct în aplicația băncii, fără a plăti ceva. Dacă nu ai cont pe ghișeul.ro, poți folosi aplicația CEI (am scris aici despre ea) sau cu e-mail și parolă. Ai variante, doar să nu crezi că te urmăresc serviciile, Soros sau oculta, zic. Eu m-am împăcat cu ideea că, orice aș face, gadgeturile mele tot mă vor urmări. 😉

Din toate opțiunile posibile pe acel hub, am ales dovada de domiciliu/reședință și am urmat instrucțiunile – am cerut pentru mine documentul, pe care îl voi folosi în țară. Cum am făcut toate astea după program – asta dacă mă cites șefii – am zis că sigur va fi generat a doua zi și am mers să îmi iau un pahar de apă. Ei bine, până am revenit au generat documentul de mai jos:

Avem până și opțiunea de a trimite documentul direct pe mailul personal (cel de la logare), dar și de a-l descărca pe laptop sau telefon. Iar asta a fost tot. Practic, după 5 minute puteam trimite băncilor și departamentului de HR documentul necesar.