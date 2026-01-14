Toyota rămâne lider mondial

Toyota își păstrează coroana globală – pentru al șaselea an la rând – după ce în 2025 a vândut 10,32 milioane de vehicule în ianuarie-noiembrie, peste totalul anual Volkswagen de 8,98 milioane.

Consistența se vede din 2020 încoace, când grupul Toyota (cu Daihatsu și Hino) a revenit în frunte și nu a mai cedat poziția.

La rivali, 2025 a adus scăderi de 8% în China și -10,4% în America de Nord pentru VW, pe fondul competiției locale și al tarifelor – însă livrările globale de vehicule electrice ale grupului german au crescut cu 32% până la 983.100 de unități. În prima jumătate a 2025, Toyota raporta deja record de semestru – peste 5,5 milioane vehicule – semn că ritmul era setat devreme, înainte de finalul anului. Pe piața americană, Toyota Motor North America a închis anul cu 2,518 milioane de unități, dintre care 47% modele electrificate – un indiciu cheie despre cum mixul de hibrid + PHEV ține sus volumele. Privind tendința, succesul Toyota pare mai puțin o cursă de sprint și mai mult o strategie de anduranță: a mizat pe hibride în piețe cu infrastructură de încărcare inegală, a recuperat în China după ani mai slabi și a protejat volumele în SUA cu o gamă „electrificată” accesibilă – în timp ce 2026 se anunță test dificil pentru EV, pe fondul presiunii mărcilor chineze și al apetitului încă neuniform al clienților. Pe de altă parte, putem spune că suntem în trend cu topurile auto la ArenaIT, din moment ce Gabi conduce o Corolla, nu?

Sursa