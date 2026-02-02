MSI MPG EZ120R ARGB, ventilatoare cu reverse blade și conectare magnetică

MSI MPG EZ120R ARGB este un kit de 3 ventilatoare de 120 mm care încearcă să rezolve două lucruri pe care le simți imediat când faci un build modern: cablurile multe și nevoia design pe partea de intake care arată bine din interiorul carcasei. De aici vin cele două idei principale ale seriei EZ: conectare modulară pentru montaj rapid și reverse blade pentru estetică mai curată.

Modelul folosește pale reverse blade, adică poți monta ventilatoarele ca intake și totuși să vezi partea estetică din interior, nu spatele ramei și al motorului. Este un detaliu mic, dar contează enorm în carcase cu sticlă, în special când ai ventilatoare pe față sau jos și vrei să arate bine fără să întorci airflow-ul pe dos.

Din punct de vedere tehnic, ventilatoarele au dimensiuni 120 × 120 × 28 mm, deci sunt mai groase decât standardul de 25 mm. În general, asta ajută când vrei presiune mai bună prin filtre sau radiatoare, dar merită verificat spațiul din carcasă dacă ești la limită. MSI declară turație 0–1800 RPM, debit de aer 66,72 CFM, presiune statică 1,82 mmH2O și un nivel maxim de zgomot de 30,78 dBA. Pentru lagăr se folosește Fluid Dynamic Bearing, o alegere bună pentru fiabilitate și funcționare corectă în timp.

Partea de iluminare este serioasă pentru un kit de serie: 33 LED-uri ARGB per ventilator și control pe 3 zone pentru fiecare, ceea ce permite efecte mai elaborate decât un singur inel uniform. Alimentarea este clasică, 12V pentru motor și 5V pentru ARGB, deci trebuie atenție la header-ul corect de pe placa de bază, cel de 5V ARGB.

Diferența reală față de ventilatoare obișnuite este modul de conectare. Ventilatoarele se aliniază și se leagă între ele printr-un bloc de conectare magnetic, apoi merg către un hub. În practică, asta înseamnă mai puține cabluri individuale și un montaj mult mai rapid când ai mai multe ventilatoare în carcasă. Hub-ul are limitări clare: fiecare port suportă maximum 6 ventilatoare legate în lanț, iar hub-ul în total poate gestiona până la 18 ventilatoare. MSI menționează și un lucru important pentru cine face sisteme mari: dacă treci de 12 ventilatoare conectate, trebuie folosite ambele alimentări SATA ale hub-ului, ca să ai suficient curent.

Trebuie spus corect și partea pe care nu o pot valida fără montaj și teste: cifrele de airflow, presiune și zgomot sunt cele declarate de producător, iar comportamentul real ține mult de carcasă, filtre, grile, turații joase și profilul de sunet. Totuși, din ceea ce oferă ca design și conectică, MSI MPG EZ120R ARGB este un kit gândit pentru build-uri curate, cu multe ventilatoare, iluminare ușor de sincronizat și un intake care arată bine din interior, fără să îți complice viața la cabluri.