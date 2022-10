Dacia a vandut mai mult decat Renault in 2022

Record pentru Dacia. In lunile iunie, iulie si august, vanzarile Dacia le-a depasit pe cele ale lui Renault in Europa. Acest lucru nu poate decat sa ne bucure.

Pandemia si criza de semiconductori a pus pe butuci uzina de la Mioveni. Aceasta a fost inchisa perioade bune si muncitorii trimisi acasa. Vanzarile au scazut enorm, insa pare ca Dacia isi revine. Dupa doi ani de chin, in 2022 vedem si primele rezultate pozitive.

Dacia are o imagine noua, a fost lansat conceptul Bigster, a fost lansat Jogger cu 7 locuri, s-a lansat Spring, cea mai ieftina masina electrica, a fost prezentat conceptul Manifesto si ne pregatim pentru Duster 3, un Jogger hibrid si o noua masina electrica. Deci numai vesti bune.

Vanzarile sunt si ele pe plus din nou. In iunie, Dacia a vandut 70.000 de masini in timp ce Renault putin peste 60.000. Si in iulie si august vanzarile Dacia au fost peste cele Renault.

Daca in trecut (2019) Renault vindea 1 milion de masini pe an, iar dacia undeva la 500.000, anul acesta Reno abia daca a vandut 500.000 de unitati. Dacia isi doreste sa vanda 1 milion de masini pe an in viitorul apropiat. Nu sunt departe, vor reusi cu siguranta.

Apropo, mi-am luat si eu un Duster. Aveti AICI si AICI parerile mele despre el si despre Dacia.

Sursa: autocritica