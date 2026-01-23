Salt Bank și YOXO fac echipă digitală

Salt Bank și YOXO au anunțat un parteneriat strategic menit să simplifice viața utilizatorilor digitali, oferind un pachet de beneficii care transformă modul în care gestionăm plățile și serviciile de telecomunicații.

Colaborarea se adresează celor care caută eficiență și predictibilitate, propunând o sinergie între serviciile bancare și cele de telefonie mobilă, totul gestionat exclusiv din aplicații, iar Adrian Chirilă, Head of Growth la Salt Bank, subliniază că acest parteneriat este gândit pentru a elimina grija plăților recurente, lăsând serviciile să lucreze singure în favoarea clientului.

Pentru clienții YOXO care aleg să își deschidă un cont Salt Bank folosind codul YOXO26, beneficiile sunt imediate, incluzând 5% cashback timp de o lună pentru plățile la POS în România și rambursarea integrală a costului pentru primele două facturi YOXO achitate cu cardul Salt.

Pe de altă parte, clienții Salt Bank care migrează către YOXO folosind codul haipeyoxo2026 primesc o lună de abonament gratuit, reducerea aplicându-se automat pentru planurile de 2,9 EUR și 4,9 EUR.

Personal, consider că această alăturare este nu doar interesantă, ci și extrem de logică între două branduri dinamice și în continuă creștere, care înțeleg perfect nevoia consumatorului modern de a avea totul la un click distanță, rapid și transparent, campania fiind activă până la 31 martie 2026.