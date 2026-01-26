Dynamic Island intră la apă, dar nu dispare complet la viitorul iPhone 18 Pro

Zvonurile despre iPhone 18 Pro încep să prindă contur, iar cea mai discutată schimbare vizează controversata insulă dinamică.

Potrivit renumitului leaker Ice Universe, modelele Pro din 2026 vor beneficia de un decupaj semnificativ mai compact, cu o lățime de aproximativ 13,5 mm, comparativ cu 20,7 mm pe actuala generație iPhone 17. Această reducere de 35% este posibilă datorită mutării senzorului infraroșu pentru Face ID sub ecran, deși camera frontală și alte componente vor rămâne vizibile într-un decupaj mai mic, păstrând funcționalitatea Dynamic Island ca element central al interfeței iOS.

Pe lângă rafinarea estetică, seria iPhone 18 Pro ar putea inaugura panourile OLED LTPO+, o tehnologie avansată furnizată de Samsung Display și LG, care promite o eficiență energetică superioară. Această inovație este cheia pentru integrarea parțială a senzorilor sub display, un pas intermediar către visul unui iPhone „all-screen”. Deși mulți sperau la dispariția completă a decupajelor în 2026, experții sugerează că tehnologia pentru o cameră selfie invizibilă de înaltă calitate nu este încă matură, așa că insula dinamică, deși mai discretă, va rămâne cu noi cel puțin până în 2027.

Pe mine mă amuză felul în care Apple ne vinde micșorarea unui defect de design ca pe o mare inovație. După ani de zile în care am fost învățați să ignorăm „bretonul” și apoi „pastila”, acum trebuie să ne entuziasmăm că pata neagră de pe ecran e cu câțiva milimetri mai mică. Sigur, progresul tehnologic e real și integrarea senzorilor sub ecran e o realizare inginerească, dar să nu uităm că producătorii Android au telefoane cu ecran complet de ani buni. Până la urmă, Dynamic Island a fost o soluție genială de software pentru o limitare hardware, iar Apple pare decisă să o mulgă până la ultima picătură de marketing, chiar dacă hardware-ul începe, încet-încet, să o facă redundantă.

