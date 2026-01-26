Tarifele lui Trump generează haos total în tech

Dacă speram la un început de an liniștit în lumea tehnologiei, se pare că ne-am înșelat amarnic. 🙁

Administrația Trump a decis să impună taxe vamale de 25% pentru o serie de cipuri avansate, iar efectele s-au simțit instantaneu în piață. Nu vorbim doar despre niște procente abstracte pe hârtie, ci despre un cutremur real pentru giganți precum Nvidia și AMD, care sunt acum forțați să regândească strategii de miliarde de dolari peste noapte. Deja circulă informații conform cărora prețurile pentru plăcile video de la producători precum Asus sau Gigabyte ar putea sălta cu 15%, un coșmar pentru oricine plănuia un upgrade la PC.

Situația din magazine este și mai dramatică decât pare la prima vedere. Stocurile, și așa fragile, au început să dispară, iar modelele noi, precum seria RTX 5000 sau noile plăci Radeon, devin fie de negăsit, fie sunt vândute la suprapreț de speculanți. În loc să vedem o stabilizare a pieței, asistăm la o panică generalizată, unde retailerii nu știu ce prețuri să afișeze de la o zi la alta. Se pare că obsesia pentru „America First” se traduce momentan prin „Consumer Last”, cu cumpărătorii prinși la mijloc într-un război comercial care nu dă semne de oprire.

Personal, consider că această mișcare este un autogol spectaculos pentru economia americană, care va ricoșa dureros și asupra noastră, a celor din restul lumii. Ideea că aceste taxe vor fi plătite de producătorii străini este o iluzie; nota de plată finală va ajunge tot la noi, utilizatorii de rând, fie că suntem în New York, Berlin sau București. Într-o economie globalizată, când scumpești componenta de bază a erei digitale, nu protejezi nimic, ci doar frânezi inovația și forțezi prețuri artificiale care vor face tehnologia mai puțin accesibilă pentru toată lumea.

Sursa