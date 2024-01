Dyson V11 2023 – un aspirator performant si usor de folosit

Black Friday 2023 a fost un an atipic pentru mine. Desi urmaream si produse tech, cautam un aspirator bun care sa inlocuiasca unul luat in graba acum 6 ani si care da sa moara.

Eram destul de convins ca voi lua un Karcher dotat si cu partea de spalat, mai ales dupa ce a trecut o firma de curatenie cu unul de genul pe la mine prin casa si am vazut cum spala canapelele si fotoliile.

Insa pe masura ce intrebam mai multe persoane, raspunsurile se cam aliniau. Desi e util si fain sa ai posibilitatea sa-ti cureti singur canapelele sau chiar scaunele de masina, nu e ceva de ce ai nevoie foarte des. Evident poate fi contrazisa informatia daca ai 10 caini si 2 copii – probabil functia de spalat e considerata aur in situatia asta. Nu e cazul la mine, am un singur copil si momentan stam bine la capitolul articole compromise cu pete, lovituri sau rupturi.

Revenind, am primit multe recomandari spre aspirator fara fir, vertical, in special Dyson. „Sa vezi ce curatenie iti face!”, „o sa-ti placa sa dai cu aspiratorul!”, „Testeaza-l, vezi cum e!”, etc. Eram destul de sceptic – ce diferenta poate face?

Fiind mai zgarcit econom, am luat oferta eMag la purecat. Mi-a atras atentia in prima faza un Samsung Jet 70 Turbo. Costa 1150RON la momentul respectiv, in campania de Black Friday. Am luat review-urile la purecat si desi cele negative erau mai putine, am inceput cu ele si apoi m-am orientat spre cele pozitive. Autonomia recomandata de producator de 40min mi se parea mica, plus ca unii in recenzii se plangeau ca tine sub 30 de minute, asa ca am zis sa caut un model cu o autonomie mai mare.

M-am uitat la modelele cu autonomie declarata 60min, iar preturile fiind destul de apropiate intre Dyson de care tot am auzit si alti producatori, am ales Dyson. In prima faza, am comandat un Dyson V11 Absolute de la Altex, dar dupa cum v-am povestit am intampinat mai multe probleme cu acestia. Au incercat sa le rezolve ce e drept, dar intr-un mod mai putin transparent.

Asa ca m-am reorientat si am comandat un Dyson V11 editia 2023 din alta parte, care a fost tot in jur de 2000RON, ca Dyson V11 Absolute.

A ajuns, l-am montat, incarcat si folosit. Dupa prima aspirare am prins deja drag de el. Am inceput cu cel mai murdar covor din casa – cel de pe hol de la intrare in apartament. A revenit culoarea in acesta in zona proaspat aspirata! Puterea de aspirare comparativ cu vechiul aspirator este incomparabila, iar nivelul de absorbtie al mizeriei, cum ar fi particulele fine de praf si alergeni este incredibila. Particulele microscopice cum ar fi polenul sau bacteriile sunt aspirate extrem de rapid si eliminate in recipientul de praf. De asemenea, dispune de un sistem de filtrare care retine pana la 99.99% din particulele cu dimensiuni de pana la 0,3 microni. Puterea declarata de producator este de 575W.

Daca la unele modele de aspiratoare clasice simti cum o parte din praful fin revine in incapare, aici nu e cazul.

Vine cu 3 viteze de functionare si cu un ecran care estimeaza bateria ramasa. Cele 3 viteze sunt Eco, Med si Boost. Singurul mod in care bateria are sanse sa tina 60 de minute este in modul Eco, in timp ce modul Med tine intre 35 si 40 de minute, iar modul Boost maxim 12 minute.

In 95% din utilizari l-am folosit in modul Med incat ofera putere suficienta de curatare si pentru un apartament de 2 camere. Cu bateria plina reusesc sa dau de 2 ori in toata casa. Modul Boost l-am folosit doar de doua ori.

Recipientul care aduna gunoiul este usor de curatat, iar pe internet sunt destule tutoriale legate de modul de curatare/ mentenanta al acestuia. Nu e necesar sa cumparati nici saci, nici filtre, nici alte consumabile. Capacitatea de colectare a acestuia este de 0.76l, iar in cazul meu dupa 2 aspirari complete in casa este aproape plin.

Este usor de folosit si cantareste 3kg. In pachet vine insotit de accesoriile minim necesare as zice si un suport dedicat pentru perete. Ce mi se pare mie un „must have” in functie de dimensiunea locuintei este o a doua baterie. Acumulatorul are nevoie de aproape 5 ore pentru o incarcare completa. Daca ramai fara baterie la jumatatea curateniei nu-i prea placut.

Ce nu-mi place la el? In primul rand timpul mare de incarcare al acumulatorului. Nu se poate folosi conectat la priza, iar 5 ore chiar e mult. Incarcam telefoane sub o ora, ma astept sa se poata si aspiratoare. Al doilea aspect care in timp imi va demonstra daca am dreptate sau nu e calitatea plasticului. Pare plastic efectiv turnat si neamestecat omogen – las niste poze – poate avem experti pe aici care sunt mai priceputi ca mine. Iti da impresia de fragil si ieftin. Eu deja l-am scapat pe jos de cateva ori si nu a patit nimic, dar mi-a stat inima in loc ca se va sparge.

Nu-l recomand pentru curatenie generala spre exemplu dupa o renovare, pentru bucati mai mari de gunoi si ramasite ramase din constructii, dar consider ca se subintelege a nu fi folosit in acest scop.

Si cam atat despre el. Daca va lasa sufletul si portofelul sa dati 2000 RON pe un aspirator, veti ramane placut impresionati. Pui mana pe el si direct aspiri, nu ai nevoie de spatiu mare de depozitare, nu mai cauti prize si elimini o mare parte din bacterii si microbi din casa avand o eficienta de aspirare foarte buna. In cazul meu nu regret deloc achizitia si da, acum chiar dau si eu mai des cu aspiratorul pentru ca e mult mai practic. In cazul in care voi intampina orice fel de problema cu el, voi reveni cu vesti. Ca sa nu se inteleaga gresit – acesta nu este un review ci mai mult impresii dupa 2 luni de utilizare.

Voi ce aspirator folositi si cat de multumiti sunteti de el?