Elon Musk viseaza la un Roadster plutitor

Nu stim daca a mai fumat ceva, insa ultimele lui declaratii sunt chiar interesante. Musk a declarat intr-un podcast alaturi de Joe Regan ca doreste sa realizeze un model Tesla Roadster care pluteste pe sosea.

Da, chiar asta isi doreste iar motivul este unul serios: siguranta pasagerilor. El considera ca daca masina pluteste la un metru de sol, in cazul in care te rastorni nu o sa mori, dar strici masina. Din pacate nu a dat detalii despre cum ar putea functiona si parea ca nici el nu stie exact cum sa faca treaba asta. Dar totusi, orice este posibil. Tesla Roadster se lanseaza in 2022, deci e cam limita daca vrea sa implementeze un astfel de sistem.

Voi ce parere aveti?