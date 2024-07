Scurt review Smart TV Sony BRAVIA LED 50X80L – după o lună de utilizare

Vreau să fie clar de la început că nu va fi un review complet, complex sau plătit, pentru că discutăm despre un Smart TV cumpărat de mine, nu primit la test de noi, la redacție. Spun asta pentru a evita afirmațiile ulterioare, că ne plătește Sony sau oculta mondială pentru a le lăuda produsele sau că ăsta nu e un review complet, că nu am măsurat luminozitatea panelului sau puterea difuzoarelor. 🙂

Prezentul articol este doar un mic review scris de mine, la o lună de la achiziție, pentru cei interesați de un TV smart sau chiar de acest produs. Dacă, la finalul lecturii vor înțelege dacă e ok sau nu să cumpere produsul, atunci mi-am atuns scopul. Apropo, pot răspunde la orice întrebare în rubrica de comentarii. 🙂

Să începem cu începutul – acum trei ani am primit la review un Allview QLED 50ePlay6100-U care a rămas la mine și de care am fost foarte mulțumit. Doar că, fix cu două zile înainte de deschiderea Campionatului European de Fortbal a început să facă figuri – un efect de flickering deranjant, care mă convinsese că trebuie să fac ceva. Între timp am crezut că s-a și ars, într-o seara, dar am descoperit că era priza de vină și ea făcuse scurt-circuit. Posibil ca tot ea să fi fost cauza problemelor lui, așa că o voi schimba.

Pentru că am fost foarte mulțumit de TV – știu, este Allview, am auzit și citit aceleași păreri, dar eu l-am folosit trei ani și știu ce spun! – am căutat un model similar, cu Google TV, pentru că Android TV era deja istorie, fiindcă Google a renunțat oficial la suport. Pentru că ultimele lor modele sunt cu alt sistem de operare și pentru că meciul României cu Ucraina era aproape, am decis să cumpăr altceva, dar am să fiu atent la ce lansează nou, pentru că și TV-ul din living pare că e aproape de obștescul sfârșit, după 10 ani de utilizare. 🙂 Apropo, am înțeles de la ei că urmează lansarea comercială a unei noi game, cu Google TV, așa că stați pe fază!

Revenind la subiect, m-am pus pe căutat televizor smart, care să îndeplinească simultan aceste condiții:

sistem de operare Google TV

diagonală maximă 126 cm

4K și HDR

telecomandă smart

generație 2023 sau 2024

suport pentru cât mai multe aplcații de streaming

procesor puternic

LED/QLED/OLED (am exclus miniLED și microLED din motive de costuri)

compatibil Dolby Atmos

producător deja consacrat pe piață

clasă de eficiență energetică ok

Dintre toate, la utlima am renunțat de tot, drept dovadă, televizorul este clasa G. Sper să compenseze că am pus panouri și am devenit prosumator. 🙂 Restul au fost a must, iar cel mai greu a fost să găsesc un panel ok pe un gadget cu Google TV, pentru că LG avea unele modele superbe! Dar na, comoditatea se plătește…

PS: Pentru cei care se miră de ce am ales o diagonală maximă și nu m-a intersat musai latența sau panelul, nu sunt gamer, iar TV-ul urma să stea pe o comodă, nu pe perete, iar peste această dimensiune nu prea mai încăpea.

Zis și făcut, am mers prin câteva show-room-uri și am intrat pe câteva site-uri cu review-uri la modelele de pe lista scurtă și am ieșit după ce am achiziționat acest model. La momentul respectiv a fost 3.519,99 RON, la care am adăugat Garanția Plus 2 ANI de 429,99 RON, dar acum îș găsiți la 3.691.15 RON, tot la eMAG. Cred că am prins ceva promoție cu ocazia EURO 2024, dar nici nu cred că diferența de preț e subsanțială.

Apropo de EURO, bineînțeles că nu mi-a ajuns noul Smart TV până la victoria cu ucrainenii, așa că m-am mulțumit să văd restul meciurilor la un TV nou. 🙁

Să trecem la chestii mai practice – televizorul este livrat într-o cutie destul de mare și grea, așa că vă sfătuiesc să aveți grijă cu ea pe scări și cu montajul lui, dacă sunteți singuri acasă. Pe mine m-a ajutat juniorul, deci m-am descurcat.

V-am scris mai sus că l-am montat pe o comodă, așa că am montat cele două piciorușe, deși fix alea mi se pare cel mai nereușit element de design – simple, la 90 de grade, de aceeași culoare ca și TV-ul. Parcă voiau cei de la Sony să mă facă să dau găuri în perete și să mai iau un suport pentru el!

Meniul și setările sunt intuitive, iar fiind vorba de Google TV, mi-a sugerat direct ce aplicații să instalez de pe vechiul Allview. Vedeți încă un motiv (pe lângă opțiunile de customizare, suportul mai lung și mutitudinea de aplicații) pentru care am ales acest sistem de operare? Unde mai pui că ai doua telecomenzi, deci poți lăsa una într-un colț de cameră și alta într-altul! 😛

După o lună de folosire pot spune că sunt mulțumit, singurul minus major fiind sunetul, pentru că mi se pare că treptele sunt prea departate, prin urmare ascult la nivelul 2 sau 3, pe când la restul televizoarelor ajungeam pe la 12-13!

Nu voi discuta despre claritatea imaginilor si fluiditate, pentru că le are pe toate și, oricum, e ceva subiectiv, pentru că fiecare poate avea alte expectanțe. Doar vă zic că de la un Sony mă așteptam să fie muuuult superior vechiului Allview, ceea ce nu a fost cazul. Am descoperit că și cei din urmă produc modele foarte ok!!!

Concluzia? Îl recomand, e bun, dar cred că voi lua tot un Allview pentru living, dacă prețul e ok!