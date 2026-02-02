eMAG, sancționată în Ungaria pentru practici înșelătoare

Autoritatea de Concurență din Ungaria a amendat eMAG cu 235 de milioane de forinți, aproximativ 618.000 de euro, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor.

Ancheta a vizat promoțiile, informațiile privind livrarea și modul în care compania prezenta drepturile consumatorilor. Printre problemele identificate se numără reduceri considerate false în campania „Crazy Days” din iulie 2023, informarea neclară privind termenele de livrare și afișarea vagă a costurilor suplimentare. De asemenea, eMAG ar fi prezentat drept avantaje ale ofertei sale drepturi obligatorii prin lege, precum dreptul la retur în 14 zile.

Deși investigația a vizat și modul în care compania gestionează recenziile consumatorilor, aici nu au fost descoperite încălcări, însă autoritatea a cerut îmbunătățirea regulilor și comunicării privind evaluările. eMAG a cooperat pe durata procedurii, iar pe lângă amendă, trebuie să implementeze un program general de conformitate, să îmbunătățească estimările de livrare și modul de prezentare a informațiilor pentru clienți.

Mi se pare un caz care arată cât de atent monitorizate sunt, pe bună dreptate, practicile comerciale ale marilor platforme online. Într-o piață competitivă, transparența este esențială, iar astfel de sancțiuni transmit un mesaj clar: reducerile înșelătoare sau informațiile comunicate neclar nu mai sunt tolerate.

Este totuși de apreciat că eMAG a cooperat și a acceptat măsurile impuse. Pe termen lung, cred că astfel de situații pot duce la o relație mai sănătoasă între retailer și consumator, cu beneficii pentru toată lumea.

Sursa