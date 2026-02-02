HyperOS 3 e aproape gata. Uite lista completă a dispozitivelor care vor primi actualizarea

Xiaomi este foarte aproape să finalizeze distribuirea HyperOS 3, actualizarea majoră bazată pe Android 16, care a ajuns deja pe aproximativ 95% dintre telefoanele și tabletele eligibile din seriile Xiaomi, Redmi și POCO.

Compania a lansat update‑ul în valuri, începând din toamna lui 2025 și continuând în primele luni din 2026, cu obiectivul de a încheia procesul în martie 2026. Printre modelele aflate în ultimele faze de distribuire se numără Xiaomi 13T, mai multe variante Redmi 15 și 14, precum și modele POCO precum C85, C75 sau M7. Lista include și tablete precum Redmi Pad Pro și POCO Pad.

Lista completă a dispozitivelor care vor primi HyperOS 3:

Xiaomi & Redmi Xiaomi 13T Redmi Note 15 Pro 4G Redmi 14R Redmi 15 4G Redmi 15 5G Redmi 15C 5G Redmi 15C 4G Redmi A4

POCO POCO C85 4G POCO C85 5G POCO C75 5G POCO M7 5G POCO M7+

Tablete Redmi Pad Pro (WiFi & 5G) POCO Pad



Procesul de actualizare a fost realizat gradual și pe regiuni, multe modele fiind actualizate în China înaintea versiunilor globale. Dispozitivele noi, precum Xiaomi 15 și Redmi Note 14, s‑au numărat printre primele care au primit HyperOS 3, în timp ce alte serii primesc acum ultimele valuri de actualizări. De asemenea, unele modele au început deja să primească versiunea HyperOS 3.1, ceea ce arată că Xiaomi lucrează în continuare la optimizare.

Mi se pare impresionant ritmul în care Xiaomi reușește să ofere suport software pentru un număr atât de mare de dispozitive – lucru rar întâlnit în ecosistemul Android. Faptul că update‑ul ajunge nu doar pe flagshipuri, ci și pe modele accesibile, inclusiv POCO și Redmi, arată o schimbare importantă de strategie. Este o veste foarte bună pentru utilizatori, mai ales pentru cei care nu își schimbă telefonul des. Totuși, distribuirea în etape poate genera frustrare, pentru că unii utilizatori primesc update‑ul cu săptămâni sau luni întârziere față de alții.

Sursa