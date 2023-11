Emergency SOS via satellite este gratis încă un an pentru utilizatorii iPhone 14

Pe iPhone 14 sau o versiune ulterioară, puteți utiliza Emergency SOS prin satelit pentru a trimite mesaje text către serviciile de urgență atunci când nu aveți acoperire celulară sau Wi-Fi.

Serviciul a fost lansat anul trecut și a fost oferit gratuit timp de 12 luni. Ei bine, Tim Cook a anunțat ieri că Apple a extins perioada de valabilitate pentru încă un an:

A year ago today, we launched Emergency SOS via satellite. Today, we’re extending free access to this lifesaving technology for existing iPhone 14 users for another year. https://t.co/qtEad9JN35

— Tim Cook (@tim_cook) November 15, 2023