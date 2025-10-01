Conduci sigur tot anul cu Michelin CrossClimate și primești și un voucher la achiziție

Michelin derulează în această toamnă o campanie atractivă pentru gama CrossClimate, oferind vouchere de cumpărături celor care aleg anvelopele lor all-season.

Practic, dacă achiziționezi minimum patru anvelope noi Michelin CrossClimate între 1 septembrie și 30 noiembrie, poți primi un voucher între 300 și 500 lei pe care să îl folosești la eMAG sau OMV. Important este ca achiziția să fie făcută pe o singură factură, de la distribuitorii participanți, și să înscrii documentul pe site-ul campaniei până la 7 decembrie 2025 [link aici].

Noua generație CrossClimate vine să simplifice viața șoferilor: un set de anvelope pentru toate anotimpurile, fără grija schimbului sezonier. În plus, Michelin a lansat și modelul CrossClimate 3 Sport, o premieră mondială pentru mașinile sport, care combină agilitatea și precizia unei anvelope de vară cu siguranța certificată pentru iarnă. Cu cel mai înalt calificativ „A” la aderența pe carosabil umed și marcaj 3PMSF pentru zăpadă, anvelopele CrossClimate răspund perfect nevoii de siguranță și confort, indiferent de vreme.

Această gamă este deja recunoscută pentru inovație, iar noul CrossClimate 3 Sport chiar a primit premiul „Ze Award pentru Inovație Tehnologică 2025”. În același timp, versiunea obișnuită CrossClimate se adresează tuturor șoferilor care vor o soluție economică, practică și sigură pentru utilizarea de zi cu zi, fără compromisuri.

Dacă te tentează ideea de a conduce relaxat pe tot parcursul anului și, pe deasupra, să primești și un voucher cadou, promoția de toamnă de la Michelin e o oportunitate bună.

Eu, dupa aproape 45000 km parcurși, mă declar foarte multumit de anvelopele Michelin CrossClimate 2 pe care le am acum pe al meu Tesla Model Y, atât de mulțumit încât următoarele anvelope vor fi Michelin CrossClimate 3 Sport, pe care urmează să le montez în iarna asta. Colegul Cristi și-a pus și el CrossClimate, rămâne de văzut cât e de mulțumit. Gabi a avut și el și a fost mulțumit.