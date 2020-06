Ce faceti cu vechiturile, tehnologia depasita sau aparatele defecte?

Gabi v-a intrebat de curand de unde va achizitionati cabluri bune pentru telefon, discutie ce m-a trimis cu gandul spre noi intrebari.

Gabi nu este singurul care are un sertar plin de cabluri care sunt fie defecte, fie sunt la un pas de a ajunge acolo. Intrebarea este unde aruncam aceste cabluri? Pe perioada pandemiei am fost acasa si am stat la parintii mei 3 saptamani. Prima saptamana nu mi-a permis nici un fel de munca agricola pentru ca a plouat intr-una, asa ca am deschis cutia Pandorei sau mai bine zis cutiile Pandorei de prin casa. Probabil la fel ca parintii vostri sau chiar o parte dintre cititori, ai mei au trait si simtit comunismul. Altfel nu-mi explic de ce nu au aruncat absolut nimic defect. „Generatia voastra…doar sa arunce si sa inlocuiasa! Nu mai vreti sa reparati nimic! Doar consumerism stiti!” sau „Lasa-l acolo ca nu se stie cand am nevoie!”. Indiferent ca vorbim de un cablu/incarcator defect/casti in-ear de acum 25 de ani ruginite sau telefoane vechi/aspiratoare defecte raspunsul lor e acelasi. Am gasit acasa cabluri foarte vechi si incarcatoare chinezesti de la fel de fel de aparate care nu mai exista, tastaturi, routere vechi, laptopuri si o duzina de telefoane. Am inceput sa filtrez din „comorile” astea ce mai merita tinut si ce trebuie aruncat. Cateva exemple:

Xiaomi Mi4c scapat in WC, defect -> aruncat

Motorola Moto E cu ecran spart -> aruncat

Sony Ericsson W902, 2 bucati functionale ambele: cel cu ecran spart aruncat, celalalt pastrat impreuna cu a doua baterie: la 11 ani de la achizitie bateria inca se incarca si tine

iPhone 3GS – vechiul telefon al mamei, primul ei smartphone. Functional si pastrat.

Rami, procesoare, placi de baza vechi -> pastrate

laptop Compaq 486 functional sper, trebuie sa ii gasesc incarcatorul -> pastrat ca piesa de muzeu

laptop IBM pentium II cu acumulator defect si incarcator improvizat nu mai porneste -> momentan indecis – in razboi cu tata de a renunta la el (l-as repara daca e posibil);

3 routere functionale dar modele vechi: le-as dona

tastatura Mad Katz care s-a stricat in repaos: dubleaza tastele la apasare -> aruncata

cabluri si incarcatoare defecte sau incompatibile cu alte dispozitive, telecomenzi stricate, casti, mouse-uri, HDD-uri defecte, etc -> aruncate

Evident unele au trezit in mine nostalgia, in timp ce altele ma intrebam de ce nu au fost aruncate asa cum credeam eu acum 10 ani. Ba chiar mai mult mi-au dat idei! Ma gandeam la deschiderea unui local unde sa folosesc ca decor telefoane vechi, laptopuri, routere, etc. Sa fie un local cu orientare IT. Nu mi-am ales cea mai buna perioada pentru asemenea idei, abia se deschid terasele dupa pandemia asta provocata de maleficul Bill Gates, ca Soros nu mai e cool acum, nu e international.

Pregatit sa arunc tot ce am marcat drept gunoi, m-am confruntat cu alta problema: nu vreau sa le arunc la gunoiul menajer. Electrocasnicele mari au noroc si dai de cate o campanie buy back si obtii o reducere pentru frigiderul sau masina de spalat noua. Dar unde arunc reciclez telefoanele mobile, cablurile si incarcatoarele defecte, memorii RAM prajite, HDD-uri stricate, surse, CD-uri, telecomenzi, casetofoane de masina, casti, masini cu telecomanda defecte si alte cele?

Voi ce faceti cu toate dispozitivele vechi care au ajuns fie inutile, fie demodate sau defecte? Ce anume tineti si ce anume aruncati? Unde aruncati?

Daca stau sa ma gandesc mai mult, as extinde intrebarile si v-as intreba si de uleiul de motor sau anvelopele uzate.