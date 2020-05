De unde cumparati cabluri bune pentru telefon?

Serios, de la ce brand cumparati cabluri pentru telefon? Am un sertar plin cu cabluri si simt ca ajung la limita cu nervii.

Fie ca e Lightning sau Type C, am o problema cu cablurile. Ori se rup ori telefonul nu le mai citeste. Am incercat foarte multe branduri, am luat cabluri ieftine, cabluri scumpe dar problema persista.

De exemplu pentru iPhone am cumparat un cablu original de rezerva (pentru cele mai nasoale zile) si 4-5 aftermarket de la diferite branduri. In masina folosesc un cablu A+ de 2 metri (25 lei) care functioneaza bine in sensul ca telefonul il citeste. Problema apare ca mufa se dezintegreaza in timp si intr-un final telefonul nu mai vede cablul. Serios, mufa in sine incepe sa se rupa.

Acum o saptamana am cumparat acelasi model de cablu si telefonul refuza sa-l citeasca. Din prima! L-am aruncat la gunoi si am comandat alt cablu, un Telur pe la 13 lei prins la oferta. Momentan merge…

Am cabluri peste tot: in masina, la birou, acasa, unele inca sigilate in caz ca am nevoie urgent de cablu bun, peste tot am cate un cablu. Folosesc chiar si cabluri micro USB pentru bateriile externe. La fel, am cate un cablu peste tot.

Problema este ca se strica repede si nu stiu ce sa mai cumpar. Poate ma sfatuiti voi ce cabluri bune sa aleg.