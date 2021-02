Filmul Foundation va fi gata in toamna acestui an

Fundatia lui Asimov, tradus in romana, este un serial mult asteptat ce are la baza una dintre nuvelele SF semnata de Isaac Asimov. Asteptat cu sufletul la gura, serialul va fi disponibil pe platforma Apple TV din toamna acestui an.

La realizarea filmului ia parte si Robyn Asimov, fiica scriitorului, iar in toamna vom vedea primul sezon de 10 episoade. Conform informatiilor, in total vor fi 80 de episoade, prea multe daca ma intrebati pe mine. Totusi, serialul trebuie sa fie foarte bun deoarece lumea are asteptari foarte mari de la acest titlu.

Foundation va fi disponibil pe Apple TV si a fost anuntat oficial in vara anului trecut. De atunci lumea asteapta vesti.