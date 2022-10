Follow-up la povestea mea cu Fan Courier: am ales să folosesc altă firmă de curierat

Mai țineți minte povestea mea de luna trecută, cu acel curier de la Fan care mi-a blocat numărul? Ei bine, nu este (încă) gata!

Asta pentru că am avut o discuție cu managerul de zonă al șoferului, prin care mi-a explicat situația și și-a cerut scuze în numele celui care are un comportament demn de The Soup Nazi. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, vă las o mostră din Seinfeld:

Ei bine, după discuția cu managerul respectiv, a rămas să mă sune și șeferul, să îmi explice ce și cum și, zicea șeful lui, să își ceară scuze. Nu am să pun aici mesajele pe care mi le-a trimis, sunt personale, deși v-ar demonstra clar cu cine am de-a face, dar vă pot spune că m-a sunat să îmi spună că nu înțelege de ce l-a pus superiorul lui să discute cu mine și nici nu vede vreo problemă la comportamentul lui.

Prin urmare, am lăsat sesizarea mea către ANCOM să își urmeze cursul normal, iar fiecare comandă pe care o fac de atunci încoace a fost cu o altă firmă de curierat, chiar și cu unele mai scumpe, doar să nu plătesc comisionul impertinentului. Mai jos este ultima comandă de pastile de cafea, că mi s-a stricat espressorul mare și am revenit la cel vechi:

Vă țin la curent!