De ce nu mai folosesc AdBlock

Astazi am realizat ca de ceva timp, de cand folosesc noul Edge (bazat pe Chromium, pe care il am inca din versiunea DEV), am renuntat sa mai folosesc AdBlock pentru a sustine sursele mele de informare.

Eu lucrez in domeniul IT unde produc software care se vinde pe bani, bani din care sunt eu platit. In acelasi timp, produc continut aici pe ArenaIT (eu mai putin, colegii mai mult). Continutul genereaza vizualizari pe baza carora putem vinde publicitate (prin Adsense, articole sau bannere) si putem castiga bani cat sa ne acopere macar putin de tot efortul si cheltuielile generate.

Asa ca mi-am dat seama ca la fel cum vreau ca voi sa nu folositi AdBlock – si multi nu o faceti – asa ar trebui sa fac si eu. Si cumva site-urile pe care le vizitez n-au atat de multe reclame sau atat de enervante incat sa merite sa-mi pun AdBlock, ca atare nici nu l-am mai instalat de… 6-7 luni?

Pot sa traiesc foarte bine fara AdBlock. Mai vad un banner si poate dau click pe el daca e interesant, mai o reclama pe YouTube si asta e, nu mor din cauza asta iar cei care produc continutul respectiv castiga si ei de-un suc – mai ales ca in Romania veniturile din Google sunt infime.

Tu cum faci? Ai AdBlock? Daca da, macar il dezactivezi pe site-urile preferate?