Folositi placi de sunet! Recomand Creative SoundBlaster Z SE

Cine citeste ArenaIT de multi ani stie ca sunt un pasionat de muzica. Nu, nu cant, spre fericirea unora, dar imi place sa ascult muzica de calitate pe aparate de calitate. Acum cativa ani mi-am luat prima placa de sunet dedicata, iar lumea mea s-a schimbat.

Mi-am cumparat prima placa de sunet dedicata prin 2012, un ASUS Xonar D1. N-am regretat nici un moment achizitia deorece am realizat ce inseamna sa folosesti o placa de sunet dedicata in comparatie cu una integrata. N-am inteles care sunt diferentele pana cand nu am facut proba practica.

Prin 2016, cand mi-am schimbat calculatorul si am vandut toate piesele, am decis sa vand si placa audio. Motivul a fost unul prostesc. Am ascultat de parerile oamenilor de pe internet care spuneau ca placile de baza scumpe au si placi audio integrate foarte bune. Ce gluma proasta…

Asa ca am decis sa nu mai cumpar o placa audio dedicata si sa ma folosesc de integrata unei placi de baza MSI destul de scumpa. O zi am rezistat….dupa care mi-am comandat o placa audio dedicata. Voi sa nu faceti prostia asta.

Atunci am realizat ca niciodata o placa audio integrata nu va putea depasi o placa audio dedicata. NICIODATA! Oricat de scumpa ar fi placa de baza nu aveti incredere in respectiva placa audio integrata. Daca vreti sunet de calitate si aveti acasa casti si boxe bune, prima data incercati sa cumparati o placa de sunet dedicata si abia apoi vedeti daca mai are rost sa va schimbati echipamentele. Pentru ca o astfel de placa readuce la viata tot sistemul vostru audio.

Creative sunt lideri in domeniu si fac cele mai bune placi audio pentru PC-uri. O fac de multi ani, nici nu mai rost sa va spun asta. Placile lor au ramas emblematice in timp si inca se gasesc pe piata.

Una dintre cele mai cunoscute placi audio este SoundBlaster Z. Este usor de recunoscut dupa capacul rosu care pune in evidenta procesorul placii Sound Core.

Eu am primit versiunea SoundBlaster Z SE, o versiune mai noua care nu difera cu nimic fata de Z-ul original. Ofera in plus doar 11 preset-uri via software, nimic mai mult, dar nu vine in pachet cu microfon.

Este singura diferenta dintre cele doua placi. Hai sa nu o mai dam de gard, este aceeasi placa cu un software schimbat. O stiti, colcaie internetul de review-uri la placa asta fiind lansata inca de acum 9 ani.

Z-ul este placa de baza a seriei, fiind modelul de la care au luat nastere alte itineratii. Foloseste un procesor Cirrus Logic de 116dB, suport pentru casti de 600Ohmi, dar are si preset-uri pentru casti precum Sennheiser HD280, Corsair HS50, Philips Fidelio X2HR.

Sound Blaster Command Software este programul de unde controlezi placa si care iti pune la dispozitie atat profilele de gaming dedicate (pentru Overwatch, PUBG, CoD sau CS) cat si posibilitatea de a reproduce un efect surround 5.1 sau 7.1. Dolby Digital Live sau DTS doar le enumar.

Daca aveti microfon pe jack recomand sa-l conectati tot in placa audio dedicata. Crystal Voice va ajuta sa aveti un sunet mai bun, mai puternic, mai clar, indiferent de microfon. Am folosit microfoanele acelea albe de pe vremuri care costa acum 5-10 lei, si credeti-ma ca le-am facut sa se auda de 10 ori mai bine 🙂

Daca nu folositi o placa audio dedicata, dar aveti casti bune, boxe de calitate si va place muzica sau urmariti filme la calculator, va recomand sa incercati o astfel de placa. Evitati chinezariile de la branduri no-name. Mergeti cu incredere de un Creative, fie si un model accesibil, si o sa vedeti imediat diferentele.

Creative SoundBlaster Z SE costa pe Amazon 100 de dolari. Este o placa ce merita banii si va recomand sa nu o vindeti niciodata decat daca faceti upgrade la ceva mai bun. Dar o astfel de placa va tine 10-20 ani si o sa va incante de fiecare data cand va puneti castile pe cap sau dati drumul la muzica in boxe.