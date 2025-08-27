Framework lansează un nou laptop de gaming modular. Sosește cu procesoare Ryzen AI 300 și GPU RTX 5070 upgradabil

Unul dintre marele dezavantaje ale laptop-urilor de gaming este lipsa opțiunilor de upgrade, mai ales în ceea ce privește GPU-ul. Chiar și pe laptop-uri foarte scumpe, GPU-ul este de cele mai multe ori lipit de placa de bază, iar de îndată ce ajunge să fie depășit și să nu mai facă față cerințelor, utilizatorii sunt forțați să schimbe întreaga configurație.

Framework își propune să rezolve această problemă prin introducerea unui design modular pe laptop-uri, exact ca pe PC-urile desktop. Astfel, indiferent de configurația aleasă inițial, posesorii pot schimba cu ușurință procesorul, placa video sau chiar și placa de bază, reducând considerabil costurile de upgrade. Inițial, compania a introdus acest concept pe laptop-urile sale office și multimedia și cum interesul a fost foarte mare, a decis să se extindă și pe segmentul de gaming în 2023.

Acum, Framework lansează un nou model de laptop de gaming de 16 inci, dotat cu procesoare AMD Ryzen AI 300 Zen 5 și plăci video NVIDIA din generația Blackwell. Comparativ cu modelul precedent, prevăzut cu GPU AMD Radeon RX 7700S, noul Framework Laptop 16 livrează framerate-uri cu până la 40% mai mari și aduce o soluție de răcire mai performantă. În plus, cei care au achiziționat modelul din 2023 pot face upgrade la RTX 5070 contra sumei de 699 de dolari.

Noul model, în configurația cu Ryzen AI 7 350, dar fără placă video dedicată, pornește de la 1499 de dolari, iar adăugarea modulului GPU cu RTX 5070 costă 299 de dolari. Framework Laptop 16 poate fi livrat inclusiv în România, însă următorul lot va fi disponibil de abia în decembrie.

Via Techspot