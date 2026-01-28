Franța blochează accesul funcționarilor publici la platformele de comunicare americane

Informația a fost confirmată oficial de un purtător de cuvânt al guvernului: pentru videoconferințe, funcționarii publici din Franța vor trebui să treacă pe Visio, platforma dezvoltată de Autoritatea Digitală Interministerială (DINUM), care rulează pe infrastructura companiei franceze Outscale – nu și publicul larg, care poate folosi în continuare servicii ca Google Meet, Zoom sau Teams.

Decizia și detaliile de implementare au fost comunicate către presă, inclusiv faptul că instrucțiunile vor fi publicate „în câteva zile”. Visio este deja folosit de aproximativ 40.000 de angajați din ministere și agenții, iar ținta declarată este extinderea la 250.000 de utilizatori, cu monitorizare a conformității și posibilitatea ca, în lunile următoare, traficul către alte instrumente video să fie blocat pe rețeaua internet a statului.

Contextul european e relevant: în aceeași zi, Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă de Tech Sovereignty, a spus public că „dependența de tehnologia străină poate fi folosită ca armă împotriva noastră”, pledând pentru reducerea expunerii și folosirea achizițiilor publice pentru a susține soluții europene. În plus, Franța a mers deja pe această direcție în vara lui 2025, când a impus Tchap – aplicația internă de mesagerie – în locul WhatsApp sau Telegram pentru comunicările de serviciu ale funcționarilor.

Decizia despre Visio e legată atât de suveranitatea digitală, cât și de securitate și costuri: autoritățile franceze invocă riscuri juridice și de confidențialitate când se folosesc platforme operate de companii din afara UE, iar estimările oficiale arată economii de până la 1 milion de euro pe an la fiecare 100.000 de utilizatori care trec pe Visio. Platforma e construită și găzduită în Franța, pe cloud Outscale certificat SecNumCloud, și integrează funcții moderne precum transcriere automată și diarizare a vorbitorilor – alte îmbunătățiri (de exemplu subtitrare în timp real) sunt planificate pentru 2026.

Pasul mi se pare logic pentru o administrație care vrea control clar asupra datelor sensibile și predictibilitate juridică. Important e ca migrarea să fie bine explicată oamenilor – ce se schimbă, de ce, ce câștigă – și să nu afecteze colaborarea cu exteriorul. Mai mulți furnizori și soluții locale înseamnă concurență și calitate mai bună, dar succesul va depinde de cât de simplu și fiabil este Visio în utilizarea zilnică. Rămâne de văut cât de ușor va fi de implementat și pentru alte soluții.

