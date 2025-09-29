Arena IT

Frigiderele Samsung Family Hub vor afișa reclame

Samsung a confirmat oficial că unele modele de frigidere Family Hub din SUA vor începe să afișeze reclame pe ecranul de pe ușa aparatului.

Modificarea vine printr-un update software care activează afișarea de „promotii și reclame curate” atunci când ecranul este inactiv și folosește anumite teme vizuale.

Reclamele vor apărea doar pe ecranele Cover Screen care utilizează teme precum Weather, Color și Daily Board. Temele Art și Gallery vor rămâne fără reclame. Utilizatorii pot respinge individual reclamele, dar nu există o opțiune clară de dezactivare completă. Deconectarea frigiderului de la internet ar putea opri afișarea reclamelor, însă ar dezactiva și funcțiile smart pentru care utilizatorii au plătit între 1.800 și 3.500 de dolari.

Samsung susține că este vorba despre un program pilot și că designul reclamelor va varia în funcție de personalizarea ecranului. Compania nu a precizat ce modele exacte sunt vizate, dar toate aparatele Family Hub din SUA sunt potențial incluse.

Această decizie vine într-un context mai larg în care tot mai multe dispozitive smart integrează reclame. Amazon a introdus reclame pe ecranele Echo Show, iar Google afișează conținut sponsorizat pe unele dispozitive Nest. În cazul Samsung, includerea reclamelor într-un aparat electrocasnic premium ridică semne de întrebare legate de experiența utilizatorului și de transparența în comunicarea acestor schimbări.

Acum, nu mă înțelegeți greșit, știu că reclama e sufletul comerului, dar mi se pare cam mult. Citisem undeva, sper c e doar o glumă, că în China trebuie să urmărești ceva reclame înainte de a folosi toaleta. Sper că nu le trece prin cap să te pună să asculți o reclamă și înainte de a suna la numerele de urgență!!!

