Idee interesantă: gard de panouri solare

Clickcon, un specialist german în sisteme de montaj pentru panouri fotovoltaice, a lansat recent Clickwall, un gard vertical din aluminiu echipat cu module PV, conceput să funcționeze ca ecran de intimitate în aplicații rezidențiale și comerciale, oferind în același timp producție de energie curată.

Sistemul a fost prezentat la târgul Solar&Storage Live din Zurich în 2025 și se bazează pe module bifaciale rezistente la grindină, cum ar fi cele de 435 W furnizate de producătorul lituanian Solitek, deși este compatibil cu aproape orice tip de panouri PV cu ramă disponibile pe piață, cu recomandarea expresă pentru modele bifaciale cu sticlă dublă care generează energie pe ambele fețe.

Orientarea verticală aduce avantaje practice, precum curățarea ușoară și acumularea redusă de zăpadă, făcându-l o alternativă viabilă la instalațiile pe acoperiș sau un supliment pentru cele existente, mai ales în zone urbane unde spațiul orizontal este limitat. Stâlpii din aluminiu vin cu plăci de bază standard pentru fixare pe fundații existente sau turnare în beton, iar accesorii opționale precum blocuri L sau plăci unghiulare permit adaptări la diverse terenuri, permițând montarea individuală a modulelor în poziție orizontală sau verticală, ba chiar și stivuire orizontală a câte două panouri, cu un design care facilitează demontarea fără a afecta structura gardului. Pentru optimizare, Clickcon oferă integrări opționale cu optimizatori BRC Solar, cabluri și circuite, produsele fiind distribuite prin parteneri precum Krannich Solar din Germania.

Fondată în 2010, compania se concentrează pe soluții PV integrate în spații urbane, cum ar fi parcări auto sau piste de biciclete, iar la începutul anului a introdus un calculator online pentru proiectarea carporturilor solare, reflectând un trend global spre fotovoltaice multifuncționale care combină utilitatea cu sustenabilitatea.

În contextul pieței europene, unde gardurile solare câștigă teren ca soluții hibride pentru proprietăți private și afaceri, Clickwall se aliniază cu inițiative similare din Olanda sau Elveția, unde astfel de instalații reduc dependența de rețea și contribuie la țintele de energie regenerabilă, oferind randamente decente chiar și în condiții de iluminare variabilă datorită captării luminii difuze pe verticală, un aspect esențial în regiuni cu ierni lungi.

Sursa