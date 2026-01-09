LG Gallery TV, lansat la CES 2026: ecranul 4K MiniLED care se transformă în operă de artă

LG Electronics a dezvăluit la CES 2026 noul LG Gallery TV, un dispozitiv inovator din gama lifestyle care îmbină funcționalitatea unui televizor premium cu estetica unei galerii de artă.

Disponibil în variante de 55 și 65 de inci, modelul se remarcă prin montarea perfect plană pe perete și ramele magnetice personalizabile, fiind conceput să se integreze armonios în orice decor interior. Funcția sa distinctivă, „Gallery Mode”, dezvoltată în colaborare cu curatori de muzee, ajustează luminozitatea și culorile pentru a reproduce fidel textura capodoperelor originale, beneficiind de un ecran special anti-reflexie care menține claritatea indiferent de lumina ambientală.

Pe lângă aspectul artistic, LG Gallery TV este un performer tehnologic veritabil, echipat cu panou MiniLED 4K și procesor α (Alpha) 7 AI, care asigură imagini spectaculoase și sunet imersiv AI Sound Pro. Experiența este completată de serviciul LG Gallery+, care oferă acces la o bibliotecă de peste 4.500 de lucrări de artă, scene cinematografice și animații, actualizate lunar. Utilizatorii pot, de asemenea, să afișeze propriile fotografii, să genereze imagini cu ajutorul AI sau să asculte muzică de fundal adaptată stării de spirit, transformând televizorul într-un hub creativ central al locuinței moderne.