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HONOR pregătește lansarea Magic8 Pro în România flagship-ul care excelează la fotografia de noapte

| 1 Hardware Stiri

HONOR anunță lansarea iminentă a modelului Magic8 Pro pe piața din România, un smartphone flagship conceput special pentru pasionații de fotografie nocturnă și exploratorii urbani.

Dispozitivul promite să elimine limitările tradiționale ale fotografiei în lumină scăzută, transformând întunericul într-un spațiu creativ prin hardware avansat și algoritmi AI puternici. Camera principală de 200MP, susținută de modul Ultra Night și tehnologia Clarity Cloud Enhancement, capturează detalii impresionante și menține atmosfera naturală a scenelor nocturne, de la asfaltul lucios după ploaie la portrete intime în lumină difuză.

Magic8 Pro excelează și la distanță, datorită obiectivului Ultra Night Telephoto cu zoom optic variabil între 3.7x și 10x, ideal pentru concerte sau festivaluri. Stabilizarea optică pe 5 axe (certificată CIPA Level 5) și stabilizarea adaptivă AI asigură claritatea cadrelor chiar și în mișcare, permițând utilizatorilor să spună povești vizuale fără bliț, păstrând autenticitatea momentului.

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