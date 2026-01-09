POCO a lansat oficial în România noua serie M8, formată din modelele M8 5G și M8 Pro 5G, marcând o evoluție semnificativă pentru segmentul mid-range prin integrarea unor specificații de nivel flagship.

Cu baterii de capacitate uriașă, ecrane AMOLED ultra-luminoase și construcție robustă, noile telefoane promit să ofere o experiență premium la un preț accesibil tinerilor pasionați de tehnologie.

POCO M8 Pro 5G

Acest model se remarcă printr-o baterie masivă de siliciu-carbon de 6.500 mAh, cu încărcare rapidă de 100W (0-100% în 40 de minute) și o durată de viață extinsă de până la 6 ani. Ecranul Flow AMOLED de 6,83 inci oferă o rezoluție 1.5K, rată de refresh de 120Hz și o luminozitate de vârf impresionantă de 3200 niți, fiind vizibil perfect chiar și în soare puternic. La interior, procesorul Snapdragon 7s Gen 4 asigură performanțe solide, cu un scor AnTuTu de peste 1 milion de puncte. Telefonul este rezistent la apă și praf (IP68/IP69K) și dispune de o cameră principală de 50MP cu senzor Light Fusion 800 și stabilizare optică (OIS).

Preț și disponibilitate: Varianta de 12GB+512GB costă 1.999 lei, iar cea de 8GB+256GB este 1.699 lei.

Oferta de lansare: Până pe 4 februarie, ambele variante beneficiază de o reducere de 200 de lei și un bonus trade-in de 200 de lei. Opțional, pentru o sumă modică (99-130 lei), se pot adăuga pachete cu încărcător rapid de 120W sau căști Redmi Buds 6 / brățară Xiaomi Smart Band 9.

POCO M8 5G

Fratele mai mic, POCO M8 5G, pune accent pe portabilitate, având o grosime de doar 7,35 mm și o greutate de 178g. Ecranul Flow AMOLED de 6,77 inci păstrează luminozitatea de 3200 niți și rata de 120Hz, oferind o experiență vizuală excelentă. Este propulsat de procesorul Snapdragon 6 Gen 3 și vine cu o baterie de 5520 mAh cu încărcare la 45W. Camera principală folosește un senzor Light Fusion 400 de 50MP, capabil de filmare 4K.

Preț și disponibilitate: Modelul cu 8GB+512GB are un preț de 1.499 lei, iar cel cu 8GB+256GB costă 1.299 lei.

Oferta de lansare: Până pe 4 februarie, clienții primesc 200 de lei reducere și 100 de lei bonus trade-in. Pachetele promoționale includ încărcător de 67W sau brățări fitness Xiaomi Smart Band 9/10 la prețuri preferențiale.

Prin noua serie M8, POCO își reafirmă angajamentul de a democratiza tehnologia premium, oferind utilizatorilor acces la inovații precum bateriile siliciu-carbon și ecranele ultra-luminoase la un cost redus. Având în vedere raportul specificații-preț și pachetele promoționale disponibile până la începutul lunii februarie, aceste terminale se poziționează ca unele dintre cele mai competitive opțiuni din segmentul mid-range actual, fiind disponibile imediat pe canalul oficial mi.com/ro.