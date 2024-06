Gama Vero de la Acer a primit numeroase premii de design Red Dot

Intradevar, gama Vero de la Acer este foarte interesanta. Sunt produse realizate din plastic reciclat, la randul sau usor de reciclat, cu ambalaje ecologice si o constructie robusta. Gama Predator a primit 14 premii Red Dot, iar gama Vero s-a bucurat de un real succes.

eIata lista de produse premiate. Eu zic sa le luati in calcul pentru o viitoare achizitie. Eu am vazut gama Vero si alte produse Acer de care nici nu stiam ca exista cand am fost la sediul lor din Lugano.