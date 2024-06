QNAP Thunderbolt 4 NAS TBS-h574TX si TVS-h874T au castigat la Red Dot Award Produc Design 2024

NASbook-ul TBS-h574TX Thunderbolt 4 este proiectat pentru a fi folosit pe platourile de filmare, in studiouri mici, de catre echipe mici de productie. Echipat cu procesoare Intel Core i9 sau i7 cu 16 sau 12 nuclee, acesta a castigat, alaturi de h874T, premiul Red Dot Design.

TBS-h574TX Thunderbolt 4 All Flash NASbook actioneaza ca o punte intre pre-productie si post-productie, ruleaza sistemul de operare QuTS hero bazat pe ZFS care asigura integritatea datelor, iar la nevoie trece la sistemul de operare QTS. Este compatibil cu Mac sau Windows si are I/O de mare viteza.

Dispune de doua porturi Thunderbolt 4 cu latime de banda de 20Gbps, iar Mac-urile cu M1 si M2 se pot conecta direct la el pentru editare video in timp real, transferand un video 4K de 1TB in 11 minute. Suporta SSD-uri E1.S/M.2 NVMe, permite interschimbarea SSD-urilor la cald si are suport pentru inlocuire automata a RAID-ului cu unitati de rezerva.

TVS-h874T Tower Thunderbolt™ 4 NAS vine echipat cu procesoare Intel Core i9 cu 16 nuclee sau i7 cu 12 nuclee, este bazat pe ZFS, integreaza un GPU care accelereaza transcodarea video si permite echipei de proiect sa vizioneze rapid videoclipurile individuale, crescand eficienta in post-productie. Suporta o stocare de 168TB.

Cele doua modele au fost premiare cu Red Dot Award 2024.