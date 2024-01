Gaming News: Hellblade 2 are data de lansare iar Indiana Jones a fost prezentat oficial

Xbox Developer Direct a avut loc ieri si desi a fost subtire in titluri, a adus vesti bune.

Astfel, Senua’s Saga: Hellblade 2 va fi lansat pe 21 mai 2024 si un nou trailer vorbeste despre poveste, lupte si imersiune.

Machine Games, responsabili pentru reboot-ul seriei Wolfenstein au confirmat in sfarsit ca lucreaza la un joc Indiana Jones. Un Harrison Ford tanar revine in pielea lui Indy, iar vocea apartine lui Troy Baker. Pe numele complet – Indiana Jones and the Great Circle – acesta este surprinzator un FPS de aventura si se va lansa anul acesta.

Urmatorul titlu al celor de la Obisidian, responsabili pentru Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas sau The Outer Worlds este Avowed. Noul trailer vorbeste despre elemente de gameplay si lumea pe care o va parcurge protagonistul.

Visions of Mana este un titlu total necunoscut mie, dar care apartine unei serii apreciate de fani si se va lansa in vara anului 2024.

Ara: History Untold pare genul de joc pentru fanii seriei Civilization.