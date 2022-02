Gaming cu AMD: Radeon 6800 Review

Cu preturile placilor video pe un trend descrescator pentru prima oara dupa mai bine de un an si stocurile refacandu-se, acum este momentul oportun sa le oferim din nou atentie.

Direct din tabara rosie, modelul pe care l-am testat noi este un Radeon 6800, bazata pe cea mai recenta tehnologie RDNA2 dezvoltata de AMD. Aceasta vine echipata cu 16GB memorie de tip GDDR6, 256 biti si 128MB pentru Infinity Cache. Frecventa de baza este de 1815MHz, iar frecventa boost de 2105MHz. In materie de porturi avem un HDMI 2.1 cu VRR si FRL, 2 DisplayPort 1.4a si un port USB tip C.

Platforma de test

AMD recomanda o sursa de minim 650W pentru aceasta placa video, dar in sistemul utilizat de mine cea de 600W s-a descurcat fara probleme. Cu specificatiile tehnice importante date la o parte, haideti sa vedem cum arata rezultatele din testele de benchmark si ce concluzii putem trage. Am folosit Windows 11 si cel mai recent driver AMD: Adrenalin 21.10.2.

Benchmarks

Titlu si setari Min FPS Avg FPS Max FPS Total War: WARHAMMER IIII 1080p Ultra Battle 78 94 118 1080p Ultra Campaign 47 78 114 1440p Ultra Battle 51 62 74 1440p Ultra Campaign 32 52 72 Hitman 3 1440p Ultra Dubai 93 185 393 1440p Ultra Dartmoor 60 161 321 1440p Ultra Dartmoor interactive 17 180 249 Assassin’s Creed Odyssey 1440p Ultra 23 68 110 Borderlands 3 1440p Ultra 11 85 279 1440p Ultra, screen percentage 150% 15 51 191 Godfall 1440p Epic Quality – 104 – Horizon Zero Dawn 1440p Ultimate Quality 66 112 248 1440p Ultimate Quality, FidelityFX Super Resolution Ultra Quality 72 131 295 Red Dead Redemption 2 1440p Ultra Vulkan 34 75 124 Shadow of the Tomb Raider 1440p Ultra 102 133 214 1440p Ultra, Ray Traced Shadows Ultra 49 74 154 World War Z 1440p Ultra Vulkan 195 241 315 1440p Ultra DX11 112 154 223 Metro Exodus Enhanced Edition 1440p High, Hairworks On, Advanced PhysX On, Tesselation Full, Ray Tracing High, Reflections Hybrid 39 58 80 1440p Ultra, Hairworks On, Advanced PhysX On, Tesselation Full, Ray Tracing Ultra, Reflections Ray Traced 36 52 72 Cyberpunk 2077 patch 1.5 1440p Ultra, Ray Tracing OFF 30 59 71 1440p Ultra, Ray Tracing Low 30 52 66 1440p Ultra, Ray Tracing Medium 19 27 35 1440p Ultra, Ray Tracing High 13 19 27 1440p Ultra, Ray Tracing Medium, Dynamic Resolution Scaling On Min Res 70, Max Res 100, FidelityFX Sharpening ON, FidelityFX Super Resolution 1.0 Auto 32 42 52 1440p Ultra, Ray Tracing High, FidelityFX Super Resolution 1.0 Balanced 29 40 53 Gears 5 1440p Ultra 83 100 160 Dirt 5 1440p Ultra 65 114 133 1440p Ultra, Ray-traced vehicle shadows 76 98 115

Temperatura maxima pe care placa a inregistrat-o dupa o sesiune de peste 2 ore de gaming in Cyberpunk 2077 este de 73 de grade.

Desi niste rezultate pentru 2160p ar fi fost binevenite in unele cazuri, monitorul m-a limitat la utilizarea 1440p. Dupa cum se poate observa si din benchmarks, titluri sponsorizate AMD precum Borderlands 3, Hitman 3 sau Red Dead Redemption 2 nu i-au dat dureri de cap. Calcaiul lui Ahile al placilor video AMD este in general Ray Tracing-ul, iar acest aspect este scos in evidenta de rezultatele pentru Metro Exodus Enhanced Edition – varianta EE fiind cea care pune accent pe RT si Cyberpunk 2077, unde cadrele pe secunda scad drastic in functie de setarea facuta pentru RT. Totusi, faptul ca Cyberpunk suporta AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 si Fidelity FX Sharpening poate aduce un spor de performanta vizibil, iar jocurile care beneficiaza de un adevarat suport pe partea de raytracing sunt putine.

AMD FidelityFX Super Resolution este raspunsul taberei rosii pentru Nvidia DLSS, folosind tehnologii de ultima ora pentru a crea imagini de calitate fara a fi nevoie sa utilizam rezolutii monstru sau pentru a schimba placa video. Pana in prezent aceasta tehnologie a fost implementata in peste 70 de titluri.

Utilizarea unui procesor AMD din generatia Ryzen 3/5 cuplat cu o placa video din seria RX 6xxx poate aduce un spor de performanta de pana la 15%. Procesoarele pot accesa doar o fractiune din memoria grafica a placii video odata si limiteaza performanta sistemului. Cu Smart Memory Access canalul de date este extins pentru a valorifica întregul potențial al memoriei GPU, utilizand lațimea de bandă a PCI Express pentru a elimina blocajele și pentru a crește performanta.

Concluzii

AMD Radeon 6800 este o placa video puternica si futureproof. La ora actuala se descurca in orice titlu la 1440p fara probleme, oferind experiente placute si celor care vor gaming la 2160p. Cei 16GB de memorie ii vor fi suficienti pentru a se lupta cu titlurile ce se vor lansa in urmatorii ani, iar AMD FidelityFX Super Resolution va asigura o calitate buna a imaginii si un frame-rate stabil in momentul in care rezolutia nativa va avea de suferit. Pretul unei implementari de la Gigabyte este la ora actuala de 6500RON si cel mai probabil va continua sa scada in saptamanile ce vor urma.