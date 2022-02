My 2 cents: testele de rezistență ale telefoanelor și relevanța lor

Pentru cei care caută motiv de harță digitală, urmează un articol cu o opinie nepopulară a autorului cu privire la testele de rezistență ale telefoanelor. Enjoy!

A scris și Gabi ieri despre noul hype din industria de tech, și anume testul de rezistență a noului OnePlus 10 PRO. Am primit de la vreo trei prieteni același articol, cu același tip de remarcă.

Acum, eu sunt eu puțin mai Gică Contra de felul meu, dar asta pentru că îmi place să am cât mai multe informații înainte de decide de care parte mă poziționez. În engleză sună mai bine – I like to challenge ideas!

Plus că, având și ceva studii în domeniul mass media, știu foarte bine că astfel de știri adună mult mai multe interacțiuni decât cele normale. Nu credeți? Articolul lui Gabi despre cât de rentabil i se pare lui să mai ai mașină electrică în București, sau al meu despre trecerea la iOS de la Android, ambele au născut vii controverse. Prin urmare, cititorii au simțit nevoia să își exprime ideile și să le argumenteze adecvat.

Prin urmare, din punct de vedere jurnalistic, înțeleg perfect de ce astfel de titlu ”vinde”. Și, recunosc, uneori o facem și noi intenționat, pentru partea aceea de idea challenge, să vedem și argumentațiile celor care ne citesc. Stați pe pace, fac la fel și alții, poate din alte motive, doar că nu o recunosc.

Pe de altă parte, trebuie să fim obiectivi cu ceea ce vedem în jur. Ca atare, putem recunoaște cu mâna pe inimă că situații similare cu testele la care sunt supuse telefoanele mobile de acei youtuberi nu prea apar în viața de zi cu zi. Sau, e vreunul de pe aici care poate mărturisi sincer că zilnic uită că are telefonul în buzunarul din spate și se așează cu el pe scaun? Sau că face benevol drop test de genul celui de mai jos, în mod regulat.

Apropo de asta, testele acestea mi se pare mult mai relevante. Pentru că fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat să mai scăpăm telefonul pe jos, fie pe parchet, pe covor sau, mai rău, pe gresie sau asfalt. Pe când, dintre toți cunoscuții și prietenii, doar pe unul l-am auzit să spună că i s-a îndoit telefonul pentru că l-a uitat în buzunarul de la blugi. Și asta mi-o amintesc pentru că avea un Nexus 6P ca al meu.

Ca și concluzie, deși marketingul OnePlus clar va avea de suferit pe tema acestui minus evident, nu aș dramatiza prea mult. Și, mai important, nu aș renunța la achiziția unui telefon din asemenea motiv.

La final, pentru cei care deja gândesc asta, permiteți-mi să vă spun clar – nu, nu este un articol plătit. 🙂 Dacă vă uitați pe site la noi, acelea sunt clar marcate ca atare.