PC Garage anunta livrarea prin Tazz

PC Garage anuntat lansarea serviciului de livrare prin Tazz. Astfel, comenzile pot ajunge in 2 ore la destinatie daca sunt respectate cateva cerinte de baza.

Serviciul Tazz este disponibil in Bucuresti si Popesti-Leordeni, oferind clientilor optiunea de livrare in 2 ore. Pentru a putea primi produsele in 2 ore trebuie respectate cateva cerinte:

Produsele trebuie să fie în stocul magazinului

Comanda trebuie plasată între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri

Plata trebuie efectuată online

Greutatea maximă nu trebuie să depășească 25 kg

Valoarea maximă a comenzii trebuie să fie de maxim 10.000 RON

Respectând aceste condiții, PC Garage și Tazz pot asigura livrarea în aceeași zi, în termenul de 2 ore promis. Orice comandă plasată după ora 17:00 sau după ora 00:00 va ajunge a doua zi, iar comenzile plasate în weekend vor ajunge luni dimineață.

Pe langa lansarea acestui serviciu trebuie sa stiti ca PC Garage pregateste si cateva reduceri. In perioara imediat urmatoare (poate chiar si in acest moment) urmatoarele produse vor avea pret bun.