Gemini devine mai personal. Sau intruziv?

Software Stiri

Google lansează în varianta beta Personal Intelligence în aplicația Gemini. Adică mai mult AI…

În esență, aceasta este o funcție care, dacă o activezi, conectează Gmail, Google Photos, YouTube și Search pentru răspunsuri personalizate ce pot „raționa” peste emailuri, istoricul video/căutări și fotografii (îți extrage numărul de înmatriculare dintr-o poză sau propune anvelope noi, ținând cont de excursiile tale din Photos).

Experiența este dezactivată by default, cu control granular pe ce aplicații permiți și referințe explicite în răspuns despre sursele folosite, iar Google subliniază că nu antrenează modelul direct pe inboxul tău Gmail sau biblioteca Photos, ci că datele sunt doar „preluate” pentru răspuns, nu învățate.

Disponibilitatea pornește în SUA, în beta pentru utilizatorii plătiți (AI Pro/AI Ultra), cu extindere planificată către mai multe țări, nivelul gratuit și Search în AI Mode „în curând”. Practic va ajunge la toți, în curând.

Opinia mea? Deși e un pas logic către un asistent cu context real, utilitatea va depinde de cât de bine gestionează asocierile greșite și de încrederea dată de controalele de confidențialitate. Practic, dacă nu va considera că îmi place să vizitez zone cu climă rece, doar pentru că acolo e sediul principal al firmei la care lucrez și sunt obligat să fiu acolo lunar, și nu îmi va sugera la fiecare două luni o excursie în Groenlanda, cred că poate fi de ajutor. Altfel va ajunge spam!

