Dacia Spacer va fi un Bigster în format break

Se pare că zilele acestea avem săptămâna Dacia pe ArenaIT, ca să parafrazăm campaniile unui retailer pentru care nu prezentăm oferte imbatabile pe site. 🙂

Compania de la Mioveni pregătește un nou break de familie cunoscut intern drept C‑Neo, cu denumirea comercială probabilă Spacer – practic un Bigster transformat în break, care reutilizează platforma și o parte din interiorul SUV‑ului pentru a ține costurile jos.

Lansarea este indicată pentru trimestrul trei al acestui an, cu preț de pornire estimat la 23.900 €. Dimensiunile țintă vor fi similare cu ale lui Bigster (ampatament 2,70 m și lungime 4,60 m), iar la motorizări sunt așteptate cele de 1.2 TCe mild‑hybrid 48V (140 CP, compatibil GPL) și 1.8 full‑hybrid (155 CP, ~300 Nm). Modelul ar urma să fie mai ieftin decât Bigster, dar poziționat peste Jogger (care rămâne opțiunea cu 7 locuri).

După cum se arată, aș spune că ținta Dacia, declarată de altfel în presa franceză, este segmentul Škoda Octavia Scout, sau modele similare de la alți producători, destinate micilor afaceri sau meseriașilor.

Privind poziționarea, Spacer pare să umple golul dintre Jogger și Bigster: un break all‑road cu tehnică deja amortizată și costuri competitive, pentru clienții care vor spațiul și eficiența unui break fără masivitatea unui SUV. Dacă Dacia păstrează pragul sub 24.000 € și oferă un portbagaj generos plus electrificare accesibilă, are șanse să redeseneze raportul preț/practic în clasa C. Apropo de paragraful de deschidere, am scris deja ieri despre viitorul EV Dacia, iar Gabi a povestit aici cât de impresionat a fost de Bigster.

