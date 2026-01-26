Xiaomi atacă piața smart tag

Xiaomi se pregătește să intre puternic în cursa dispozitivelor de urmărire inteligente prin lansarea propriului gadget, denumit probabil Xiaomi Tag, care promite să fie un rival serios pentru AirTag-ul celor de la Apple sau soluțiile de la Samsung.

Informațiile recente descoperite în codul sistemului de operare HyperOS sugerează că noul dispozitiv va avea un design compact și rotunjit, fiind gândit să fie atașat ușor la chei, rucsacuri sau bagaje pentru a le localiza rapid în caz de pierdere. Se pare că vor exista două variante, una standard și una premium echipată cu tehnologie UWB, acea funcție avansată care îți permite să găsești obiectul cu o precizie de câțiva centimetri, nu doar să știi că e prin apropiere, așa cum fac modelele mai vechi.

Un detaliu extrem de practic este utilizarea bateriilor CR2032, ieftine și ușor de înlocuit de oricine, ceea ce arată că producătorul chinez pune accent pe durabilitate și costuri reduse de întreținere pentru utilizator. Mai mult, dispozitivul ar urma să suporte rețeaua Google Find My Device, un aspect esențial pentru posesorii de telefoane Android care vor putea localiza obiectele pierdute folosind infrastructura globală de telefoane, similar cu ecosistemul Apple.

Personal, cred că această mișcare este extrem de inspirată și binevenită pentru piață, deoarece utilizatorii de Android aveau nevoie disperată de o alternativă accesibilă și fiabilă, iar reputația Xiaomi de a oferi specificații bune la prețuri corecte va forța probabil și concurența să mai taie din prețurile piperate actuale. Deși lansarea inițială ar putea avea loc în China, succesul garantat al unui astfel de produs va duce inevitabil la o disponibilitate globală rapidă.

Sursa