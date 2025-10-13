Google oferă acces gratuit la AI Pro pentru studenții din România

Google lansează programul „Gemini pentru studenți”, prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro pentru studenții din România.

Inițiativa are ca scop dezvoltarea competențelor digitale și promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale în educație.

Programul este deschis studenților cu vârsta de peste 18 ani, înscriși la instituții de învățământ superior eligibile, confirmate prin SheerID. Înscrierile sunt deschise până la 9 decembrie pe gemini.google/students.

Ce include planul Google AI Pro:

Acces extins la Gemini 2.5 Pro – pentru redactare, analiză și proiecte

Deep Research – pentru rapoarte complexe și analiză de date

NotebookLM – organizare de materiale, rezumate și podcasturi

Veo 3 – generare de clipuri video de 8 secunde din text sau imagini

Nano Banana – generare și editare de imagini cu Gemini 2.5

2 TB spațiu de stocare în Google Photos, Drive și Gmail

Gemini oferă funcția Guided Learning, care sprijină învățarea pas cu pas: redactarea eseurilor, pregătirea pentru examene și verificarea cunoștințelor prin teste interactive. Instrumentele AI permit aprofundarea înțelegerii și dezvoltarea gândirii critice.

Pentru profesori și instituții, Google a lansat Gemini for Education, disponibil gratuit în toate versiunile Google Workspace for Education. Acesta include peste 30 de funcționalități pentru planificarea lecțiilor și crearea de materiale didactice.

Ca și tată de viitor student, mi se pare o idee bun, pentru că lumea oricum merge înspre folosirea AI la scară largă.