Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

acer nitro 5
acer nitro 5
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Review Huawei Watch GT6 Pro – smartwatch cu autonomie de până la 21 zile
Opinie nepopulară: Apple Maps dă rateuri tot mai des
Review HUAWEI FreeBuds 7i: căști TWS cu noise cancellation senzaționale la sub 500 lei
Tot ce trebuie să știți despre: oprirea urmăririi locației pe Android
Review Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a: imersiune în ecosistemul Google
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

20 de ani de PC Garage – reduceri si produse cadou

| Da drumul discutiei! Diverse Hardware Stiri

PC Garage ramane magazinul meu preferat de unde comand componente pentru PC inca din 2012. De asemenea, forumul MyGarage este baza cunostintelor mele in domeniu si rampa de lansare. Se implinesc 20 de ani de cand acest magazin a fost lansat.

In perioada 12-15 octombrie sunt niste reduceri:

De asemenea,

Fondat în 2005, PC Garage a evoluat dintr-un magazin online dedicat componentelor PC într-un ecosistem complet pentru gameri și profesioniști IT. De-a lungul anilor, brandul s-a remarcat printr-o relație apropiată cu comunitatea și prin servicii inovatoare care pun accent pe experiența utilizatorului.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.