20 de ani de PC Garage – reduceri si produse cadou

PC Garage ramane magazinul meu preferat de unde comand componente pentru PC inca din 2012. De asemenea, forumul MyGarage este baza cunostintelor mele in domeniu si rampa de lansare. Se implinesc 20 de ani de cand acest magazin a fost lansat.

In perioada 12-15 octombrie sunt niste reduceri:

De asemenea,

Pentru comenzile cu o valoare cuprinsă între 500 și 1.000 lei vor primi cadou un Mouse pad Genesis Boron 500 XXL RGB

Pentru comenzile cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei, clienții primesc cadou un Mouse Gaming Genesis Krypton 660

Pentru comenzile cu valori mai mari de 2.000 lei, clienții vor primi cadou o pereche de Casti Gaming Genesis NEON 764

Fondat în 2005, PC Garage a evoluat dintr-un magazin online dedicat componentelor PC într-un ecosistem complet pentru gameri și profesioniști IT. De-a lungul anilor, brandul s-a remarcat printr-o relație apropiată cu comunitatea și prin servicii inovatoare care pun accent pe experiența utilizatorului.