20 de ani de PC Garage – reduceri si produse cadou

PC Garage ramane magazinul meu preferat de unde comand componente pentru PC inca din 2012. De asemenea, forumul MyGarage este baza cunostintelor mele in domeniu si rampa de lansare. Se implinesc 20 de ani de cand acest magazin a fost lansat.
In perioada 12-15 octombrie sunt niste reduceri:
- PC Gaming BALAUR Legendar Pro Game Ready, AMD Ryzen 5 9600X, RTX 5060 – 400 Lei reducere
- PC Gaming BALAUR Epic ProMax, AMD Ryzen 5 8600G, RTX 5060 – 200 Lei reducere
- PC Gaming DRAGON Epic Powered by GIGABYTE, AMD Ryzen 7 7800X3D, RTX 5070 – 10% reducere
- PC Gaming DRAGON Comic Con Edition Powered by ASUS, AMD Ryzen 5 9600X, RX 9070 – 500 Lei reducere
- PC Gaming DRAGON Epic Elite Alb, AMD Ryzen 5 9600X, RTX 5070 – 300 lei reducere
- Procesor Intel Arrow Lake, Core Ultra 5 245K 4.2GHz – 8% reducere
- Reduceri in cos pentru laptopurile Lenovo selectate – 10% reducere in cos
- Network Attached Storage Synology DS225+ 2GB – 250 Lei reducere
- Edifier Boxa MR4 Black – 100 Lei reducere
- Aer conditionat Tesla Superior TA36QQCT-1232IAWT, 12000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, Inverter – 250 Lei reducere
De asemenea,
- Pentru comenzile cu o valoare cuprinsă între 500 și 1.000 lei vor primi cadou un Mouse pad Genesis Boron 500 XXL RGB
- Pentru comenzile cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei, clienții primesc cadou un Mouse Gaming Genesis Krypton 660
- Pentru comenzile cu valori mai mari de 2.000 lei, clienții vor primi cadou o pereche de Casti Gaming Genesis NEON 764
Fondat în 2005, PC Garage a evoluat dintr-un magazin online dedicat componentelor PC într-un ecosistem complet pentru gameri și profesioniști IT. De-a lungul anilor, brandul s-a remarcat printr-o relație apropiată cu comunitatea și prin servicii inovatoare care pun accent pe experiența utilizatorului.
