Samsung Galaxy S10+ Snapdragon Review dupa 16 luni de utilizare

In urma cu aproape 2 ani, va povesteam experienta mea cu Galaxy S8 dupa 16 luni de utilizare. M-am gandit sa fac acelasi lucru si pentru actualul telefon, un Galaxy S10+ care implineste in curand aceiasi varsta.

Voi incerca sa nu fac un review clasic ci sa ma axez mai mult pe ce mi-a placut si pe ce nu mi-a placut din timpul acumulat pana acum alaturi de telefon.

In momentul in care am cumparat telefonul, adica aprilie 2019, singurii care aduceau variantele cu Snapdragon in Romania erau cei de la QuickMobile, asa ca telefonul a fost comandat de la ei. Mai multe detalii despre cum a decurs procesul de achizitie si emotiile pe care le-am avut puteti afla citind articolul de aici. Ulterior, telefonul a aparut si in oferta evoMAG.

Probabil stiti decizia luata de Samsung raportata la Europa: pe cai oficiale primim cele mai proaste telefoane ale lor incaltate cu procesorul proprietar Exynos, in timp ce restul pietelor primesc variantele alea bune cu Snapdragon. Desi s-au facut petitii si lumea se plange, iar variantele cu Exynos mereu au avut probleme comparativ cu cele cu Snapdragon, lui Samsung pare ca nu-i pasa si o da inainte cu Exynos. Vedeti Note 20 care se va lansa pe 5 august.

Revenind la al meu S10+, acesta este versiunea de China: SM-G9750. Actualizarile au venit la timp, iar la ora actuala am Android 10 cu actualizarile de securitate la nivelul 1 iulie 2020.

Ce imi place

Experienta per total pe partea de software. Interfata OneUI a devenit una dintre preferatele mele alaturi de Android-ul curat. Telefonul in continuare se misca bine si nu i-am facut nici un factory reset. Ce trebuie sa va marturisesc insa aici este ca inca de la inceput, din ziua 1 mi-am activat developer options si mi-am modificat animatiile din interfata, mi le-am pus pe .5x.

Actualizarile software au imbunatatit senzorul de amprenta optic, care la inceput era destul de slabut. In plus au adus si modul Night care lipsea la lansare. Nu-i de nivelul Pixel dar este decent.

Daca tot ziceam de Night mode, modulul camerelor foto de pe spate: desi nu sunt tier-1 (nici la lansare nu erau) am reusit sa scot fotografii foarte bune cu fiecare din cei 3 senzori: principal, utlra-wide si 2x. Jumatate din timp am folosit senzorul principal si jumatate din timp senzorul ultra-wide combinat cu senzorul 2x.

Autonomia este in continuare buna pentru necesitatile mele si nu am constatat o degradare a bateriei. Il folosesc cu Always-on-display activ intre 07:00 si 00:00 si cu rezolutia maxima (1440×3040). In continuare obtin 5, cateodata 6 ore de screen-on-time pe zi.

Ecranul: desi nu are 120Hz, ecranul lui S10+ se tine bine si nu am screen burn in cum aveam pe s8 dupa o perioada similara de utilizare.

Rezistenta la apa si praf m-a scos din belele de multe ori. Am fost la alergat pe ploaie si cu masina de teren pe furtuna prin padure. Au fost momente cand m-am dat jos sa filmez si cand am umplut tot telefonul de pamant. Cand ajungeam acasa puteam linistit sa-l spal cu sapun si arata ca nou.

Ce nu imi place

Pe partea de filmare m-a dezamagit faptul ca nu pot comuta in timp real, in timp ce filmez sa folosesc macar modul full HD la 60 de cadre pe secunda impreuna cu camera ultra-wide sau cea zoom 2x. Merge doar pe [email protected]

Camera pentru selfie-uri care este alcatuita din 2 senzori putea fi mai buna, senzorul ultra-wide este cu o idee doar mai deschis decat cel normal. Pare o implementare pe fuga.

Timpii de incarcare mari: bateria de 4100mAh are nevoie de 2 ore pentru a se incarca complet. Au fost zile cand am intrat in a doua zi de utilizare cu un singur ciclu de incarcare, urma sa plec de acasa fara a sti cand ma intorc, iar in 30 de minute bateria nu se incarca un procent considerabil.

Auto-rotate care zici ca-i beat: cateodata efectiv nu vrea sa iti puna ecranul in modul landscape.

Cateva poze mai jos. Desi eram destul de deranjat la inceput de lipsa unui Night Mode si apoi incantat cand a fost introdus, am constatat – cautand poze ca sa le pun aici – ca am extrem de putine. Nu l-am folosit si nu a fost o prioritate pentru mine.

poze 2x

poze standard

poze ultra-wide

Cam astea sunt aspectele importante care mi se pare ca merita mentionate la 16 luni de utilizare ale telefonului. Pretul pe care l-am platit atunci pentru telefon a fost 4060RON, iar momentan vad ca QuickMobile are unul reconditionat de vanzare la 2700RON si evoMAG unul resigilat la 3300RON. Devine greu de gasit un S10 cu Snapdragon, dar exista S10 Lite cu acelasi procesor Snapdragon 855, care are cateva dezavantaje.

La ora actuala nu doresc sa-mi schimb telefonul, S10+ cu Snapdragon este suficient pentru nevoile mele si din nou sper ca anul viitor in aprilie, cand acesta va face 2 ani sa nu-l schimb deoarece am deja un proiect care imi mananca banii.

Overall as spune ca sunt 90% multumit de ce mi-a oferit telefonul raportat la suma pe care am platit-o pentru el. Review-ul meu initial il gasiti aici.